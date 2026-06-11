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ЦИК Армении признал недействительным результат выборов на одном участке - РИА Новости, 11.06.2026
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21:19 11.06.2026 (обновлено: 21:56 11.06.2026)
ЦИК Армении признал недействительным результат выборов на одном участке

ЦИК Армении признал недействительным результат выборов на участке в Ереване

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкГолосование на избирательном участке в Ереване на парламентских выборах
Голосование на избирательном участке в Ереване на парламентских выборах - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Голосование на избирательном участке в Ереване на парламентских выборах
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Центризбирком Армении аннулировал результаты голосования на избирательном участке № 10/51 в ереванском районе Нубарашен.
  • В день голосования на участок 10/51 за несколько минут до окончания голосования было доставлено большое количество военнослужащих, которые продолжали голосовать и после закрытия избирательных участков.
ЕРЕВАН, 11 июн – РИА Новости. Центризбирком Армении аннулировал результаты голосования на одном из участков в Ереване во время парламентских выборов 7 июня.
"Результаты голосования на избирательном участке № 10/51 (в ереванском районе Нубарашен – ред.) признать недействительными", - говорится в решении, текст которого зачитал глава комиссии Ваагн Овакимян.
В день голосования армянские СМИ сообщили, что на участок 10/51 за несколько минут до окончания голосования было доставлено большое количество военнослужащих, которые продолжали голосовать и после 19.00 мск, когда должны были закрыться избирательные участки.
Голосование на избирательном участке в Ереване на парламентских выборах - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
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