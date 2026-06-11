ЦИК Армении признал недействительным результат выборов на одном участке

ЕРЕВАН, 11 июн – РИА Новости. Центризбирком Армении аннулировал результаты голосования на одном из участков в Ереване во время парламентских выборов 7 июня.

"Результаты голосования на избирательном участке № 10/51 (в ереванском районе Нубарашен – ред.) признать недействительными", - говорится в решении, текст которого зачитал глава комиссии Ваагн Овакимян.

В день голосования армянские СМИ сообщили, что на участок 10/51 за несколько минут до окончания голосования было доставлено большое количество военнослужащих, которые продолжали голосовать и после 19.00 мск, когда должны были закрыться избирательные участки.