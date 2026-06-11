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Блок Карапетяна потребует от ЦИК пересмотра результатов выборов в Армении - РИА Новости, 11.06.2026
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17:20 11.06.2026 (обновлено: 18:03 11.06.2026)
Блок Карапетяна потребует от ЦИК пересмотра результатов выборов в Армении

"Сильная Армения" потребует от ЦИК признать выборы недействительными

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГолосование на избирательном участке в Ереване на парламентских выборах
Голосование на избирательном участке в Ереване на парламентских выборах - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Стрингер
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Голосование на избирательном участке в Ереване на парламентских выборах
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • "Сильная Армения" потребует аннулировать итоги парламентских выборов и пересмотреть голоса "Гражданского договора".
  • Если блок не получит оперативного ответа от ЦИК, то он обратится в Конституционный суд.
ЕРЕВАН, 11 июн — РИА Новости. "Сильная Армения" потребует аннулировать итоги парламентских выборов, заявил представитель блока Нарек Карапетян.
"Уважаемые соотечественники, вы сами видели, как в десятках и сотнях избирательных участков <...> в результате пересчета резко сократились голоса "Гражданского договора", вы видели, как направляли на выборы военных сотрудников органов госуправления. Учитывая все это, мы завтра обратимся в Центризбирком, чтобы ЦИК признал недействительными результаты выборов и пересмотрел голоса "Гражданского договора", — сказал он.
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По его словам, если блок не получит оперативного ответа, то он прибегнет к разбирательству в Конституционном суде.
Выборы в стране прошли в воскресенье. "Гражданский договор" набрал 49,82% голосов. Этого недостаточно для единоличного формирования правительства, но партия получит необходимое число мест за счет мандатов для нацменьшинств и перераспределения голосов сил, не прошедших в парламент.
Второе место с 23,28% заняла "Сильная Армения", третье — альянс "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна, он набрал 9,93%.
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Представитель "Сильной Армении" Арам Вардеванян отмечал, что на выборах зафиксировали множество нарушений. По его словам, были случаи, когда в квартире зарегистрированы несколько человек, а в списке было 35. Карапетян же сообщал о массовых арестах сторонников оппозиции.
Член партии "Армения" Ишхан Сагателян подчеркивал, что власти использовали выборную карусель, запугивали избирателей и пытались повлиять на их волеизъявление. Наблюдатели ОБСЕ обратили внимание на публичные угрозы Пашиняна в адрес кандидатов от оппозиции.
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АрменияВ миреРоссияЕреванНикол ПашинянСамвел КарапетянПарламентские выборы в Армении в 2026 годуРоберт КочарянОБСЕ
 
 
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