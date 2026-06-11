Блок Карапетяна потребует от ЦИК пересмотра результатов выборов в Армении

Краткий пересказ от РИА ИИ "Сильная Армения" потребует аннулировать итоги парламентских выборов и пересмотреть голоса "Гражданского договора".

Если блок не получит оперативного ответа от ЦИК, то он обратится в Конституционный суд.

ЕРЕВАН, 11 июн — РИА Новости. " Сильная Армения " потребует аннулировать итоги парламентских выборов, заявил представитель блока Нарек Карапетян.

"Уважаемые соотечественники, вы сами видели, как в десятках и сотнях избирательных участков <...> в результате пересчета резко сократились голоса " Гражданского договора ", вы видели, как направляли на выборы военных сотрудников органов госуправления. Учитывая все это, мы завтра обратимся в Центризбирком, чтобы ЦИК признал недействительными результаты выборов и пересмотрел голоса "Гражданского договора", — сказал он.

По его словам, если блок не получит оперативного ответа, то он прибегнет к разбирательству в Конституционном суде.

Выборы в стране прошли в воскресенье. "Гражданский договор" набрал 49,82% голосов. Этого недостаточно для единоличного формирования правительства, но партия получит необходимое число мест за счет мандатов для нацменьшинств и перераспределения голосов сил, не прошедших в парламент.

Второе место с 23,28% заняла "Сильная Армения", третье — альянс "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна , он набрал 9,93%.

Представитель "Сильной Армении" Арам Вардеванян отмечал, что на выборах зафиксировали множество нарушений. По его словам, были случаи, когда в квартире зарегистрированы несколько человек, а в списке было 35. Карапетян же сообщал о массовых арестах сторонников оппозиции.