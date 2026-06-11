Запад пытается "оторвать" Армению от СНГ, считает Москалькова

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Западные государства пытаются "оторвать" Армению от Содружества Независимых Государств (СНГ), о чем свидетельствуют нарушения и фальсификации на выборах в стране, выразила мнение в интервью РИА Новости научный руководитель Центра по правам человека Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), уполномоченный по правам человека в РФ с 2016 по 2026 год Татьяна Москалькова.