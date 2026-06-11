Запад пытается "оторвать" Армению от СНГ, считает Москалькова

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Татьяна Москалькова выразила мнение, что западные государства пытаются «оторвать» Армению от СНГ.
- Парламентские выборы в Армении состоялись 7 июня и сопровождались обвинениями в нарушениях и фальсификациях со стороны оппозиции.
- Партия Никола Пашиняна не набрала 50% голосов, необходимых для формирования правительства, но получит нужное число мест за счет мандатов для нацменьшинств и перераспределения голосов не прошедших в парламент сил.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Западные государства пытаются "оторвать" Армению от Содружества Независимых Государств (СНГ), о чем свидетельствуют нарушения и фальсификации на выборах в стране, выразила мнение в интервью РИА Новости научный руководитель Центра по правам человека Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), уполномоченный по правам человека в РФ с 2016 по 2026 год Татьяна Москалькова.
"Мы видим, что сегодня СНГ в целом подвергается беспрецедентной атаке со стороны западных государств для того, чтобы спровоцировать дезинтеграцию, расчленение, разобщение наших народов", - сказала Москалькова.
По ее словам, сегодня Содружество Независимых Государств подвергается огромнейшему давлению и идеологическому воздействию.
"Мы это видим хотя бы по выборам в Армении, которые прошли с огромнейшими нарушениями, фальсификациями, и цели, по-прежнему, оторвать еще одно государство от нашего сообщества, объединенного единой историей, единой культурой", - подчеркнула она.
Парламентские выборы в Армении состоялись 7 июня, депутатов избирали на пять лет. При этом оппозиция неоднократно обвиняла власти в грубом вмешательстве в избирательный процесс и работу ЦИК.
Партия Никола Пашиняна, выступающая за присоединение Армении к Евросоюзу, не смогла набрать 50% голосов, необходимых для формирования правительства. Однако она получит нужное для этого число мест за счет мандатов для нацменьшинств и перераспределения голосов не прошедших в парламент сил. Кроме нее в парламент проходят также две оппозиционные силы - блок "Сильная Армения" предпринимателя Самвела Карапетяна с 23,28% и альянс "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна с 9,93%.
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявлял, что выборы, на которых Пашинян пытается снять всех конкурентов, нельзя считать легитимными. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что в Ереване вместо предвыборной борьбы по законам и правилам шла борьба с демократическими процедурами.