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"В клетку его". К чему готовится армянская оппозиция - РИА Новости, 11.06.2026
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08:00 11.06.2026 (обновлено: 08:01 11.06.2026)

"В клетку его". К чему готовится армянская оппозиция

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкИзбиратели пришли на парламентские выборы и стоят в очереди на избирательный участок в Ереване
Избиратели пришли на парламентские выборы и стоят в очереди на избирательный участок в Ереване - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Избиратели пришли на парламентские выборы и стоят в очереди на избирательный участок в Ереване
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ЕРЕВАН, 11 июн — РИА Новости, Михаил Катков. Парламентские выборы позади, но скандалы не утихли. Власти продолжают преследовать оппозиционные партии, которые, в свою очередь, требуют пересчитать бюллетени. При этом официальные итоги еще не объявлены. Что происходит в Армении — в материале РИА Новости.

Одна тысячная процента

Лидера "Процветающей Армении" Гагика Царукяна задержали в столичном аэропорту Звартноц перед вылетом из страны. Его обвиняют в уклонении от уплаты налогов. На допросе выяснилось, что дело завели еще в 2019-м, но самого подозреваемого об этом не уведомили. Адвокаты напомнили: он остается кандидатом в депутаты парламента и обладает неприкосновенностью.
Глава ЦИК Армении Ваагн Овакимян перенаправил все вопросы к силовикам.
"Избирательный кодекс предоставляет кандидатам в депутаты иммунитет, если уголовное преследование возникло после получения статуса кандидата. Если же раньше, например, было задержание — это совершенно другое, — отметил он. — Обвинение предъявляет Генеральная прокуратура, идите и спросите у нее. Если вы считаете, что Генпрокуратура не имела права на это, или так считает сам кандидат, можете обжаловать их действия".
© REUTERS / Vahram BaghdasaryanБизнесмен Гагик Царукян на предвыборном митинге своей партии "Процветающая Армения" в преддверии парламентских выборов
Бизнесмен Гагик Царукян на предвыборном митинге своей партии Процветающая Армения в преддверии парламентских выборов - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© REUTERS / Vahram Baghdasaryan
Бизнесмен Гагик Царукян на предвыборном митинге своей партии "Процветающая Армения" в преддверии парламентских выборов
Примечательно, что "Процветающей Армении" не хватает каких-то тысячных долей процента, чтобы преодолеть избирательный барьер в парламент. Но самое интересное в другом: если в результате пересчета бюллетеней ЦИК обнаружит недостающие несколько десятков голосов, "Гражданский договор" Никола Пашиняна получит всего 61 мандат из 105.
Это значит, что партия власти не сможет единолично принимать конституционные законы и вносить изменения в Избирательный кодекс, а также назначать глав ЦИК, ЦБ, председателя комиссии по телевидению и радио, генпрокурора, членов Конституционного и Кассационного судов. Ну а с правом самостоятельно переписывать конституцию и инициировать референдумы правящая партия уже простилась, так как для этого нужно две трети мест в парламенте.

"Беспрецедентное давление"

В Армении этому не удивились: многих оппозиционеров задерживали. Звучали угрозы и голословные обвинения: того же Царукяна премьер как-то назвал шпионом. В ответ тот пообещал посадить Пашиняна в клетку с "самцом льва" — за клевету.
"Скоро и тобой займемся, Гагик Царукян. Готовься: мы национализируем "Араратцемент", и за эту преступную сделку ты и твой сват понесете ответственность. <…> И готовься: твой дворец тоже станет домом престарелых до 2031 года", — угрожает премьер-министр.
© AP Photo / Anthony PizzoferratoДействующий премьер-министр Армении, лидер партии "Гражданский договор" Никол Пашинян после голосования на избирательном участке в Ереване
Действующий премьер-министр Армении, лидер партии Гражданский договор Никол Пашинян после голосования на избирательном участке в Ереване - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© AP Photo / Anthony Pizzoferrato
Действующий премьер-министр Армении, лидер партии "Гражданский договор" Никол Пашинян после голосования на избирательном участке в Ереване
Это ничуть не мешает ему рассуждать о демократии и постоянно ссылаться на Европу, куда так стремится Армения. Но в БДИПЧ ОБСЕ прямо указали: "Избирательная кампания носила крайне конфронтационный характер, сопровождалась разжигающей рознь риторикой и обвинениями в подкупе избирателей и других нарушениях избирательного законодательства".
Европейцев возмутили многочисленные уголовные дела против оппозиционеров, а также давление на граждан, прежде всего госслужащих — "с целью заставить их посещать мероприятия правящей партии".
Также накануне голосования власти пригрозили отправлять на 25-дневные военные сборы всех прибывающих из России граждан: якобы "Сильная Армения", главный конкурент "Гражданского договора", хотела забросить "десант" и свергнуть Пашиняна. Некоторых приезжих действительно задержали. Так, журналиста Нарека Хачатряна, по данным СМИ, забрали после его сообщения о визите сотен военных на избирательный участок.
© Sputnik / Арам Нерсесян | Перейти в медиабанкСтойки в международном аэропорту Звартноц
Стойки в международном аэропорту Звартноц - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© Sputnik / Арам Нерсесян
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Стойки в международном аэропорту Звартноц
"Беспрецедентное давление на оппозицию. С одной стороны, это то, что очевидно реализовывали в виде концепции власти. <...> И вмешательство со стороны Запада такое же, на мой взгляд, беспрецедентное для этого региона в контексте электоральных процессов", — заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что Москва не собирается мириться с иждивенческой позицией Еревана по евроинтеграции. Напомним: Пашинян хочет, чтобы Армения оставалась в ЕАЭС до тех пор, пока это не мешает вступлению в ЕС.

Все только начинается

"Он продолжит преследовать тех, кто настроен на сохранение сотрудничества с Россией", — уверен руководитель Аналитического центра стратегических исследований и инициатив Айк Халатян.
Но не все зависит от Пашиняна. Придется продолжать делать то, чего от него ждут американцы и европейцы, чтобы Запад закрыл глаза на грубейшие нарушения избирательного законодательства.
"Фактически он по собственной инициативе сделал внутриполитический процесс выборов частью геополитики, и это его сильно ограничит в отношениях с Россией и Западом", — заключает Халатян.
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПлощадь Республики в городе Ереване
Площадь Республики в городе Ереване - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Площадь Республики в городе Ереване
Армянский политолог Тигран Кочарян считает положение Пашиняна двусмысленным. С одной стороны, он вроде бы выиграл выборы, а с другой — не сможет самостоятельно менять конституцию и, вероятно, назначать своих людей на ключевые государственные посты.
"Некоторые видят в уголовном деле против Царукяна как раз попытку либо заставить оппозиционера отказаться от претензий на парламент, либо сделать его марионеткой. Но лидер "Процветающей Армении" пока держится. И если премьер продолжит давить, оппозиция может сплотиться. Ему же нужно переманить на свою сторону хотя бы некоторых, чтобы быть полновластным правителем", — рассуждает эксперт.
И уточняет: нельзя исключать, что оппозиция вообще откажется работать в парламенте. То есть 14 июня, когда объявят официальные итоги выборов, все только начнется.
 
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