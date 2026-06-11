В Армении ищут вандалов, сорвавших таблички с названиями городов-героев ВОВ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В армянском городе Гюмри вандалы сорвали таблички с названиями советских городов-героев на территории мемориального комплекса "Мать-Армения".
- Полиция ищет виновных и проводит оперативно-розыскные мероприятия.
- Посольство России выразило возмущение по поводу случившегося и призвало власти Армении принять меры по привлечению виновных к ответственности.
ЕРЕВАН, 11 июн - РИА Новости. Полиция Армении ищет вандалов, сорвавших таблички с названиями советских городов-героев на территории мемориального комплекса, посвященного героям Великой Отечественной войны, в армянском городе Гюмри, сообщил пресс-секретарь МВД республики Нарек Саркисян.
Ранее мэрия Гюмри сообщила, что вандалы сорвали таблички с названиями советских городов-героев на территории мемориального комплекса "Мать-Армения", открытого 9 мая 1975 года в честь 30-летия Победы в Великой Отечественной войне.
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"Полиция принимает меры для выяснения обстоятельств происшествия и обнаружения лиц, совершивших преступление. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия", - заявил Саркисян госагентству "Арменпресс". По его словам, проверяются все версии, не исключается возможная провокация.
В четверг посольство России заявило, что с глубоким возмущением восприняло сообщения об осквернении посвященного героям Великой Отечественной войны мемориала "Мать-Армения" в Гюмри. По мнению дипмиссии, эта кощунственная акция не может рассматриваться как обычное "хулиганство", речь идет об умышленной атаке на общую историческую память и о попытке надругательства над Великой Победой.
В посольстве заявили, что рассчитывают на четкую оценку произошедшего со стороны официальных властей Армении, а также принятие исчерпывающих мер по привлечению к ответственности виновных и пресечению подобных провокаций в будущем.