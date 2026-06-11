В Армении ищут вандалов, сорвавших таблички с названиями городов-героев ВОВ

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"Полиция принимает меры для выяснения обстоятельств происшествия и обнаружения лиц, совершивших преступление. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия", - заявил Саркисян госагентству "Арменпресс". По его словам, проверяются все версии, не исключается возможная провокация.