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Пашинян прокомментировал возможное исключение Армении из ОДКБ - РИА Новости, 11.06.2026
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13:50 11.06.2026 (обновлено: 14:29 11.06.2026)
Пашинян прокомментировал возможное исключение Армении из ОДКБ

Пашинян: Армения примет к сведению, если ОДКБ решит исключить ее

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ОДКБ рассмотрит задействование статьи устава организации, регулирующей действия в отношении стран-членов, не выполняющих свои обязательства, из-за неуплаты Арменией взносов.
  • Никол Пашинян заявил, что страна примет к сведению решение об исключении из ОДКБ, если такое последует.
ЕРЕВАН, 11 июн – РИА Новости. Армения примет к сведению, если государства ОДКБ решат исключить страну из организации, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.
Десятого июня глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что ОДКБ из-за неуплаты Арменией взносов в ОДКБ рассмотрит задействование статьи устава организации, регулирующей действия в отношении стран-членов, не выполняющих свои обязательства.
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"Я знаю, что есть механизм исключения стран из ОДКБ, и если страны-члены решат Армению исключить, мы будем вынуждены принять это к сведению", - заявил Пашинян.
Согласно статье 20 устава ОДКБ, в случае невыполнения государствами-членами обязательств по погашению задолженности перед бюджетом организации в течение двух лет, Совет коллективной безопасности принимает решение о приостановлении права выдвижения граждан этого государства на квотные должности в рамках организации, а также о лишении права голоса в органах организации до полного погашения задолженности.
Кроме того, статья 20 устава гласит, что в случае невыполнения государством–членом положений Устава, решений Совета и принятых в их исполнение решений других органов организации, Совет коллективной безопасности может приостановить его участие в деятельности органов организации или исключить. Решения по данным вопросам в отношении такого государства–члена принимаются без учета его голоса.
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В миреАрменияРоссияНикол ПашинянСергей ЛавровОДКБ
 
 
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