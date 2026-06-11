Пашинян прокомментировал возможное исключение Армении из ОДКБ

Краткий пересказ от РИА ИИ ОДКБ рассмотрит задействование статьи устава организации, регулирующей действия в отношении стран-членов, не выполняющих свои обязательства, из-за неуплаты Арменией взносов.

Никол Пашинян заявил, что страна примет к сведению решение об исключении из ОДКБ, если такое последует.

ЕРЕВАН, 11 июн – РИА Новости. Армения примет к сведению, если государства ОДКБ решат исключить страну из организации, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

Десятого июня глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что ОДКБ из-за неуплаты Арменией взносов в ОДКБ рассмотрит задействование статьи устава организации, регулирующей действия в отношении стран-членов, не выполняющих свои обязательства.

"Я знаю, что есть механизм исключения стран из ОДКБ, и если страны-члены решат Армению исключить, мы будем вынуждены принять это к сведению", - заявил Пашинян

Согласно статье 20 устава ОДКБ, в случае невыполнения государствами-членами обязательств по погашению задолженности перед бюджетом организации в течение двух лет, Совет коллективной безопасности принимает решение о приостановлении права выдвижения граждан этого государства на квотные должности в рамках организации, а также о лишении права голоса в органах организации до полного погашения задолженности.