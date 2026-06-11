Рейтинг@Mail.ru
Армения обратилась в ЕЭК из-за проблем с экспортом продукции в Россию - РИА Новости, 11.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:44 11.06.2026 (обновлено: 17:08 11.06.2026)
Армения обратилась в ЕЭК из-за проблем с экспортом продукции в Россию

Папоян: Армения обратилась в ЕЭК из-за проблем с экспортом продукции в Россию

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкВид на город Ереван в Армении
Вид на город Ереван в Армении - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Вид на город Ереван в Армении. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Армения обратилась в Евразийскую экономическую комиссию из-за проблем с экспортом продукции в Россию.
  • Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян использует Евразийский экономический союз в интересах перехода в Европейский союз и пытается решить свои проблемы за счет ЕАЭС, в первую очередь России.
ЕРЕВАН, 11 июн — РИА Новости. Армения обратилась в Евразийскую экономическую комиссию из-за проблем с экспортом армянской продукции в Россию, сообщил министр экономики республики Геворг Папоян.
"Мы обратились в ЕЭК, чтобы комиссия рассмотрела вопрос применяемых к нам барьеров и ограничений. Там есть процедуры, и мы ими руководствуемся", — сказал Папоян в парламенте Армении, отвечая на вопрос журналиста.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил в начале июня, что премьер Армении Никол Пашинян использует Евразийский экономический союз, чтобы перейти в Европейский союз, пытается решить все свои проблемы за счет ЕАЭС, в первую очередь России. По словам Володина, Армению ждет участь Украины в вопросе доступа товаров на рынки ЕС.
Пашинян ранее утверждал, что заплатит фермерам за урожай, который они не смогут поставить в Россию из-за введенных Москвой ограничений. Он также заявлял, что рынок Евросоюза будет открыт для армянских фермеров.
Овощи - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
Россельхознадзор заявил о несоответствии армянской сельхозпродукции нормам
28 мая, 19:49
 
ЭкономикаАрменияРоссияУкраинаВячеслав ВолодинНикол ПашинянЕвразийская экономическая комиссияЕвразийский экономический союзГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала