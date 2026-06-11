Армения обратилась в ЕЭК из-за проблем с экспортом продукции в Россию

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Армения обратилась в Евразийскую экономическую комиссию из-за проблем с экспортом продукции в Россию.
- Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян использует Евразийский экономический союз в интересах перехода в Европейский союз и пытается решить свои проблемы за счет ЕАЭС, в первую очередь России.
ЕРЕВАН, 11 июн — РИА Новости. Армения обратилась в Евразийскую экономическую комиссию из-за проблем с экспортом армянской продукции в Россию, сообщил министр экономики республики Геворг Папоян.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил в начале июня, что премьер Армении Никол Пашинян использует Евразийский экономический союз, чтобы перейти в Европейский союз, пытается решить все свои проблемы за счет ЕАЭС, в первую очередь России. По словам Володина, Армению ждет участь Украины в вопросе доступа товаров на рынки ЕС.
Пашинян ранее утверждал, что заплатит фермерам за урожай, который они не смогут поставить в Россию из-за введенных Москвой ограничений. Он также заявлял, что рынок Евросоюза будет открыт для армянских фермеров.