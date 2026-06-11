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В Армении запретили выезд военнообязанным, прибывшим из-за рубежа на выборы - РИА Новости, 11.06.2026
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00:00 11.06.2026 (обновлено: 10:13 11.06.2026)
В Армении запретили выезд военнообязанным, прибывшим из-за рубежа на выборы

Манукян: Армения закрыла выезд военнообязанным, прибывшим из-за рубежа на выборы

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВид на Ереван
Вид на Ереван - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Власти Армении запрещают выезд из страны военнообязанным, прибывшим в период парламентских выборов из-за рубежа.
  • Военная полиция вручает прибывающим из России гражданам повестки на 25-дневные учебные военные сборы.
  • Депутат парламента от оппозиционной фракции "Армения" Гегам Манукян заявил, что запрет на выезд из страны в данном случае — это безнравственный, недопустимый и незаконный образ действий.
ЕРЕВАН, 10 июн - РИА Новости. Власти Армении запрещают выезд из страны военнообязанным, прибывшим в период парламентских выборов из-за рубежа, заявил депутат парламента от оппозиционной фракции "Армения" Гегам Манукян.
Ранее онлайн-ресурс правящей партии "Гражданский договор" civic.am сообщил, что военная полиция Армении на пограничных пунктах пропуска якобы вручает прибывающим из РФ гражданам Армении повестки на 25-дневные учебные военные сборы. Представители властей считали, что граждане приезжают в Армению специально, чтобы проголосовать за оппозиционные силы на парламентских выборах 7 июня.
"Это сообщение о преступлении, о массовом преступлении, которое совершает политическая власть, министр обороны, а инструментами выступают военная полиция и военкоматы. В последние дни я несколько раз говорил о 25-дневных военных учебных сборах и о том, как власть использует эти сборы в качестве наказания. Это безнравственный, недопустимый и незаконный образ действий. Вчера выяснилось, что многим нашим соотечественникам, которые прибыли на родину и собираются вернуться, условно в Россию, выезд из Армении запрещен", - заявил депутат в видеообращении.
По словам Манукяна, согласно закону, выезд из страны может быть запрещен только гражданам, совершившим преступление, которые находятся под уголовным преследованием, по тем или иным причинам имеющим ограничение.
"Выяснилось, что по требованию военной полиции многим нашим соотечественникам запрещен выезд, и военная полиция в данном случае, в связи с 25-дневными учебными сборами, может наложить запрет Помните, в эти дни власти - министры, чиновники - угрожали тем, кто приезжал из России, сразу же отправить на 25-дневные учебные сборы", - заявил Манукян.
Он напомнил, что это неправомерные действия, так как закон предусматривает заблаговременное оповещение военнообязанных о сборах.
Ранее министерство обороны Армении заявило, что военная полиция осуществляет службу для выполнения поставленных перед ней задач, в том числе на пограничных пропускных пунктах, с целью оказания содействия военным комиссариатам в постановке на воинский учет военнообязанных граждан, призыва их на обязательную военную службу и привлечения к мероприятиям по подготовке резервистов.
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