Рейтинг@Mail.ru
Анохин: финансирование сельского хозяйства из федбюджета выросло в три раза - РИА Новости, 11.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
13:18 11.06.2026
Анохин: финансирование сельского хозяйства из федбюджета выросло в три раза

Финансирование сельского хозяйства Смоленщины из федбюджета выросло в три раза

© РИА Новости / Виталий БелоусовВасилий Анохин
Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Василий Анохин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Объем финансирования сельского хозяйства из федерального бюджета вырос в три раза, а общая сумма государственной поддержки АПК по итогам 2025 года превысила 2,4 миллиарда рублей, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин.
Текущие результаты и перспективы развития отрасли глава региона обсудил с министром сельского хозяйства РФ Оксаной Лут.
"Объем финансирования сельского хозяйства из федерального бюджета вырос в три раза, а общая сумма государственной поддержки АПК по итогам 2025 года превысила 2,4 миллиарда рублей. Общий объем производства продукции сельского хозяйства и переработки достиг 170 миллиардов рублей. Посевные площади в регионе увеличиваются в среднем на 30 тысяч гектаров в год и в настоящее время достигли 405 тысяч гектаров", - написал Анохин на платформе "Макс".
Он отметил, что хорошие результаты достигнуты как в растениеводстве, так и в животноводстве. Валовый сбор зерновых вырос на 7%, картофеля – почти на 15%, рапса – на 60%. Производство яиц увеличилось на 12%, молока – на 5%. Сегодня регион полностью обеспечивает себя яйцом, зерном и мясом.
Также губернатор сообщил, что рост агропромышленного комплекса региона в прошлом году составил 4,7%, что сопоставимо со среднероссийскими показателями.
"По итогам встречи определили дальнейшие шаги. Продолжим реализацию 28 инвестиционных проектов в сфере сельского хозяйства на сумму порядка 38 миллиардов рублей. Среди крупнейших – расширение тепличного комплекса "Смоленский", строительство животноводческого комплекса в Гагаринском муниципальном округе и запуск крупнейшего в России комбикормового завода в Вяземском муниципальном округе. Уверен, что при взаимодействии с Минсельхозом России мы достигнем поставленных целей и укрепим позиции одного из ведущих аграрных регионов страны", - резюмировал Анохин.
 
Смоленская областьВасилий АнохинОксана ЛутМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Смоленск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала