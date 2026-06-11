Анохин: финансирование сельского хозяйства из федбюджета выросло в три раза

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Объем финансирования сельского хозяйства из федерального бюджета вырос в три раза, а общая сумма государственной поддержки АПК по итогам 2025 года превысила 2,4 миллиарда рублей, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин.

Текущие результаты и перспективы развития отрасли глава региона обсудил с министром сельского хозяйства РФ Оксаной Лут.

"Объем финансирования сельского хозяйства из федерального бюджета вырос в три раза, а общая сумма государственной поддержки АПК по итогам 2025 года превысила 2,4 миллиарда рублей. Общий объем производства продукции сельского хозяйства и переработки достиг 170 миллиардов рублей. Посевные площади в регионе увеличиваются в среднем на 30 тысяч гектаров в год и в настоящее время достигли 405 тысяч гектаров", - написал Анохин на платформе "Макс".

Он отметил, что хорошие результаты достигнуты как в растениеводстве, так и в животноводстве. Валовый сбор зерновых вырос на 7%, картофеля – почти на 15%, рапса – на 60%. Производство яиц увеличилось на 12%, молока – на 5%. Сегодня регион полностью обеспечивает себя яйцом, зерном и мясом.

Также губернатор сообщил, что рост агропромышленного комплекса региона в прошлом году составил 4,7%, что сопоставимо со среднероссийскими показателями.