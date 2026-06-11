МИД потребует от ООН отозвать обвинения в сексуальном насилии в зоне СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия потребует от генсекретаря ООН Антониу Гутерреша отозвать внесение РФ в «черный список».
- Александр Алимов заявил, что обвинения в преступлениях сексуального характера строятся на домыслах и дезинформации от Киева.
- Россия планирует продолжать добиваться решения этого вопроса от преемника Гутерреша.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Россия потребует от генсекретаря ООН Антониу Гутерреша отозвать ее внесение в "черный список" на основе беспочвенных обвинений в якобы сексуальном насилии в зоне СВО, рассказал в интервью РИА Новости заместитель главы МИД РФ Александр Алимов.
"С генсекретарем диалог поддерживать будем для доведения наших озабоченностей и будем требовать от него отозвать это решение", - сказал Алимов.
Он отметил, что обвинение в совершении таких преступлений строится на домыслах и на дезинформации, поступающей в ООН от Киева. Никаких конкретных материалов, подтверждающих обвинения в преступлениях сексуального характера, российской стороне не предъявляют, добавил он.
При этом Алимов полагает, что особой пользы требования к Гутеррешу не принесут, поскольку тот отрабатывает политический заказ в последние месяцы на посту.
"В наших планах, конечно, продолжать добиваться решения этого вопроса от его преемника", - подчеркнул дипломат.