МИД потребует от ООН отозвать обвинения в сексуальном насилии в зоне СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ Россия потребует от генсекретаря ООН Антониу Гутерреша отозвать внесение РФ в «черный список».

Александр Алимов заявил, что обвинения в преступлениях сексуального характера строятся на домыслах и дезинформации от Киева.

Россия планирует продолжать добиваться решения этого вопроса от преемника Гутерреша.

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Россия потребует от генсекретаря ООН Антониу Гутерреша отозвать ее внесение в "черный список" на основе беспочвенных обвинений в якобы сексуальном насилии в зоне СВО, рассказал в интервью РИА Новости заместитель главы МИД РФ Александр Алимов.

Ранее секретариат ООН опубликовал доклад генсекретаря о сексуальном насилии в конфликте, где Россия впервые добавлена в "черный список" за якобы причастность российских военнослужащих к случаям сексуального насилия над военнопленными и гражданскими лицами на Украине

"С генсекретарем диалог поддерживать будем для доведения наших озабоченностей и будем требовать от него отозвать это решение", - сказал Алимов.

Он отметил, что обвинение в совершении таких преступлений строится на домыслах и на дезинформации, поступающей в ООН от Киева . Никаких конкретных материалов, подтверждающих обвинения в преступлениях сексуального характера, российской стороне не предъявляют, добавил он.

При этом Алимов полагает, что особой пользы требования к Гутеррешу не принесут, поскольку тот отрабатывает политический заказ в последние месяцы на посту.