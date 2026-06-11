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МИД потребует от ООН отозвать обвинения в сексуальном насилии в зоне СВО - РИА Новости, 11.06.2026
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08:37 11.06.2026
МИД потребует от ООН отозвать обвинения в сексуальном насилии в зоне СВО

Алимов: РФ потребует от ООН отозвать обвинения в сексуальном насилии в зоне СВО

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия потребует от генсекретаря ООН Антониу Гутерреша отозвать внесение РФ в «черный список».
  • Александр Алимов заявил, что обвинения в преступлениях сексуального характера строятся на домыслах и дезинформации от Киева.
  • Россия планирует продолжать добиваться решения этого вопроса от преемника Гутерреша.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Россия потребует от генсекретаря ООН Антониу Гутерреша отозвать ее внесение в "черный список" на основе беспочвенных обвинений в якобы сексуальном насилии в зоне СВО, рассказал в интервью РИА Новости заместитель главы МИД РФ Александр Алимов.
Ранее секретариат ООН опубликовал доклад генсекретаря о сексуальном насилии в конфликте, где Россия впервые добавлена в "черный список" за якобы причастность российских военнослужащих к случаям сексуального насилия над военнопленными и гражданскими лицами на Украине.
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"С генсекретарем диалог поддерживать будем для доведения наших озабоченностей и будем требовать от него отозвать это решение", - сказал Алимов.
Он отметил, что обвинение в совершении таких преступлений строится на домыслах и на дезинформации, поступающей в ООН от Киева. Никаких конкретных материалов, подтверждающих обвинения в преступлениях сексуального характера, российской стороне не предъявляют, добавил он.
При этом Алимов полагает, что особой пользы требования к Гутеррешу не принесут, поскольку тот отрабатывает политический заказ в последние месяцы на посту.
"В наших планах, конечно, продолжать добиваться решения этого вопроса от его преемника", - подчеркнул дипломат.
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