Протестующие в Албании призвали к созданию национальной ассамблеи

БЕЛГРАД, 11 июн – РИА Новости. Массовые протесты проходят в Албании, участники акции в ночь на четверг призвали к формированию национальной ассамблеи, в которую бы вошли представители всех слоев общества для защиты их интересов.

"Протестующие собрались в центре Тираны, затем направились шествием к правительственным зданиям. В выступлениях участников перед офисом премьера они призвали к созданию Национальной ассамблеи, которая включила бы представителей разных социальных групп, регионов и гражданских движений. По их словам, протестное движение должно перерасти в более широкую национальную платформу, способную развивать долгосрочное политическое видение", - передает портал Albanian daily news.