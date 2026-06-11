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Протестующие в Албании призвали к созданию национальной ассамблеи - РИА Новости, 11.06.2026
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14:47 11.06.2026
Протестующие в Албании призвали к созданию национальной ассамблеи

Протестующие в Албании призвали создать нацассамблею для выражения воли граждан

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкАлбанский флаг
Албанский флаг - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Албании проходят массовые протесты, участники которых призывают к формированию национальной ассамблеи с представителями всех слоев общества.
  • Протесты продолжаются уже 10 дней и получили название «революция фламинго» из-за противодействия проекту туристического комплекса на острове Сазани и в лагуне Нарта.
  • Прокуратура Албании заморозила счета фирмы, связанной с проектом туристического комплекса, на время расследования подделки документов на земельные участки.
БЕЛГРАД, 11 июн – РИА Новости. Массовые протесты проходят в Албании, участники акции в ночь на четверг призвали к формированию национальной ассамблеи, в которую бы вошли представители всех слоев общества для защиты их интересов.
В Тиране и других городах прошли массовые акции в годовщину создания 10 июня 1878 года национальной организации Призренская лига, которая привела к возникновению нынешнего албанского государства.
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"Протестующие собрались в центре Тираны, затем направились шествием к правительственным зданиям. В выступлениях участников перед офисом премьера они призвали к созданию Национальной ассамблеи, которая включила бы представителей разных социальных групп, регионов и гражданских движений. По их словам, протестное движение должно перерасти в более широкую национальную платформу, способную развивать долгосрочное политическое видение", - передает портал Albanian daily news.
При этом, протесты в Албании проходят уже 10 дней и получили в СМИ название "революция фламинго", так как отправной точкой послужило противодействие граждан проекту туристического комплекса на острове Сазани и в близлежащей лагуне Нарта, где под охраной государства живут фламинго и другие редкие виды.
Премьер и лидер правящей Социалистической партии Эди Рама, несмотря на многодневные массовые протесты под слоганом "Албания не на продажу", продолжает отстаивать проект люксового комплекса на побережье у города Влера, по его словам, инвестиции в 4 миллиарда евро приведут страну в "лигу чемпионов по туризму".
Прокуратура по делам коррупции Албании на фоне народного недовольства 2 июня заморозила счета связанной с проектом фирмы на время расследования подделки документов на земельные участки. Компания, принадлежащая катарскому бизнесмену, ранее приобрела земельные участки в районе Звернеци близ природоохранной зоны лагуны Нарта и связана c компанией Affinity Partners Джареда Кушнера - зятя президента США Дональда Трампа, который заявлял о планах строительства на острове Сазани туристического комплекса высшей ценовой категории.
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