В Казахстане пройдет международный турнир по акробатическому рок-н-роллу

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. В Спортивном университете Астаны состоится III этап международных соревнований по акробатическому рок-н-роллу и акро-свингу "Стань чемпионом".
Событие состоится 13 июня. Организаторами выступят Федерация танцевального спорта Казахстана и Всемирная федерация акробатических танцев и танцевальных видов спорта (WFADS).
В соревнованиях примут участие 65 спортсменов из 10 стран: Армении, Афганистана, Белоруссии, Болгарии, Венгрии, Египта, Казахстана, Молдавии, России, Турции, Узбекистана, Франции и Хорватии.
Спортсмены выступят в четырех дисциплинах:
- "М класс-микст" мужчины и женщины – самая сложная и самая зрелищная дисциплина, в которой спортсмены выполняют элементы полетной акробатики.
- "А класс-микст" мужчины и женщины – спортсмены сочетают две программы – танцевальную и акробатическую.
- "В класс-микст" мужчины и женщины – участники исполняют танцевальную программу в сочетании с полуакробатическими элементами.
- "Формейшен" женщины – танцевальная программа исполняется группой спортсменок.
Дисциплина
Кол-во пар / команд
Кол-во участников
Состав
"М класс-микст", мужчины и женщины
5
10
5 мужчин, 5 женщин
"А класс-микст", мужчины и женщины
4
8
4 мужчины, 4 женщины
"В класс-микст", мужчины и женщины
5
10
5 мужчин, 5 женщин
"Формейшн", женщины
2
23
23 женщины
"Акро-свинг", мужчины и женщины
13
26
13 мужчин, 13 женщин
В рамках международных соревнований пройдет чемпионат и первенство Казахстана по акробатическому рок-н-роллу и акро-свингу.