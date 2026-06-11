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В Казахстане пройдет международный турнир по акробатическому рок-н-роллу - РИА Новости Спорт, 11.06.2026
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19:17 11.06.2026

В Казахстане пройдет международный турнир по акробатическому рок-н-роллу

© Фото : ФТСАРРСоревнования по акробатическому рок-н-роллу и акро-свингу
Соревнования по акробатическому рок-н-роллу и акро-свингу - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© Фото : ФТСАРР
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МАКСДзен
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. В Спортивном университете Астаны состоится III этап международных соревнований по акробатическому рок-н-роллу и акро-свингу "Стань чемпионом".
Событие состоится 13 июня. Организаторами выступят Федерация танцевального спорта Казахстана и Всемирная федерация акробатических танцев и танцевальных видов спорта (WFADS).
В соревнованиях примут участие 65 спортсменов из 10 стран: Армении, Афганистана, Белоруссии, Болгарии, Венгрии, Египта, Казахстана, Молдавии, России, Турции, Узбекистана, Франции и Хорватии.
Спортсмены выступят в четырех дисциплинах:
  • "М класс-микст" мужчины и женщины – самая сложная и самая зрелищная дисциплина, в которой спортсмены выполняют элементы полетной акробатики.
  • "А класс-микст" мужчины и женщины – спортсмены сочетают две программы – танцевальную и акробатическую.
  • "В класс-микст" мужчины и женщины – участники исполняют танцевальную программу в сочетании с полуакробатическими элементами.
  • "Формейшен" женщины – танцевальная программа исполняется группой спортсменок.

Дисциплина

Кол-во пар / команд

Кол-во участников

Состав

"М класс-микст", мужчины и женщины

5

10

5 мужчин, 5 женщин

"А класс-микст", мужчины и женщины

4

8

4 мужчины, 4 женщины

"В класс-микст", мужчины и женщины

5

10

5 мужчин, 5 женщин

"Формейшн", женщины

2

23

23 женщины

"Акро-свинг", мужчины и женщины

13

26

13 мужчин, 13 женщин

В рамках международных соревнований пройдет чемпионат и первенство Казахстана по акробатическому рок-н-роллу и акро-свингу.
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