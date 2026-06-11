В Казахстане пройдет международный турнир по акробатическому рок-н-роллу

Соревнования по акробатическому рок-н-роллу и акро-свингу

© Фото : ФТСАРР Соревнования по акробатическому рок-н-роллу и акро-свингу

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. В Спортивном университете Астаны состоится III этап международных соревнований по акробатическому рок-н-роллу и акро-свингу "Стань чемпионом".

Событие состоится 13 июня. Организаторами выступят Федерация танцевального спорта Казахстана и Всемирная федерация акробатических танцев и танцевальных видов спорта (WFADS).

В соревнованиях примут участие 65 спортсменов из 10 стран: Армении, Афганистана, Белоруссии, Болгарии, Венгрии, Египта, Казахстана, Молдавии, России, Турции, Узбекистана, Франции и Хорватии.

Спортсмены выступят в четырех дисциплинах:

"М класс-микст" мужчины и женщины – самая сложная и самая зрелищная дисциплина, в которой спортсмены выполняют элементы полетной акробатики.

"А класс-микст" мужчины и женщины – спортсмены сочетают две программы – танцевальную и акробатическую.

"В класс-микст" мужчины и женщины – участники исполняют танцевальную программу в сочетании с полуакробатическими элементами.

"Формейшен" женщины – танцевальная программа исполняется группой спортсменок.

Дисциплина Кол-во пар / команд Кол-во участников Состав "М класс-микст", мужчины и женщины 5 10 5 мужчин, 5 женщин "А класс-микст", мужчины и женщины 4 8 4 мужчины, 4 женщины "В класс-микст", мужчины и женщины 5 10 5 мужчин, 5 женщин "Формейшн", женщины 2 23 23 женщины "Акро-свинг", мужчины и женщины 13 26 13 мужчин, 13 женщин