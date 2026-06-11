Комиссар Африканского союза рассказал о ключевой теме визита в Москву

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Ключевой темой визита в Москву стал международный терроризм, кроме того были проведены встречи с представителями министерства обороны и МВД, а также с представителями "Сбера", заявил комиссар Африканского союза по политическим вопросам, миру и безопасности Банколе Адеойе.