Комиссар Африканского союза рассказал о ключевой теме визита в Москву

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Визит комиссара Африканского союза Банколе Адеойе в Москву был посвящен международному сотрудничеству в борьбе с терроризмом и экстремизмом, а также развитию новых технологий.
- В ходе визита состоялись встречи с представителями Министерства обороны и МВД России, а также с представителями «Сбера».
- Комиссар Африканского союза подчеркнул желание использовать новые технологии для борьбы с транснациональной организованной преступностью и развития потенциала.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Ключевой темой визита в Москву стал международный терроризм, кроме того были проведены встречи с представителями министерства обороны и МВД, а также с представителями "Сбера", заявил комиссар Африканского союза по политическим вопросам, миру и безопасности Банколе Адеойе.
"Официальный визит был очень плодотворным, он был посвящен международному сотрудничеству в борьбе с терроризмом и экстремизмом, а также развитию новых технологий", - сказала Адеойе в ходе переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым.
"Мы посетили (Сбербанк - ред.), чтобы увидеть технологии в действии... Мы хотим использовать новые технологии для борьбы с транснациональной организованной преступностью и дальнейшего развития нашего потенциала", - подчеркнул комиссар Африканского союза.