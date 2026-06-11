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Комиссар Африканского союза рассказал о ключевой теме визита в Москву - РИА Новости, 11.06.2026
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17:40 11.06.2026
Комиссар Африканского союза рассказал о ключевой теме визита в Москву

Адеойе: ключевой темой визита в Москву стал международный терроризм

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров и комиссар Африканского союза по политическим вопросам, миру и безопасности Банколе Адеойе на встрече в Москве
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и комиссар Африканского союза по политическим вопросам, миру и безопасности Банколе Адеойе на встрече в Москве - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров и комиссар Африканского союза по политическим вопросам, миру и безопасности Банколе Адеойе на встрече в Москве
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Визит комиссара Африканского союза Банколе Адеойе в Москву был посвящен международному сотрудничеству в борьбе с терроризмом и экстремизмом, а также развитию новых технологий.
  • В ходе визита состоялись встречи с представителями Министерства обороны и МВД России, а также с представителями «Сбера».
  • Комиссар Африканского союза подчеркнул желание использовать новые технологии для борьбы с транснациональной организованной преступностью и развития потенциала.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Ключевой темой визита в Москву стал международный терроризм, кроме того были проведены встречи с представителями министерства обороны и МВД, а также с представителями "Сбера", заявил комиссар Африканского союза по политическим вопросам, миру и безопасности Банколе Адеойе.
"Официальный визит был очень плодотворным, он был посвящен международному сотрудничеству в борьбе с терроризмом и экстремизмом, а также развитию новых технологий", - сказала Адеойе в ходе переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым.
Он отметил, что провел встречи с представителями МО РФ и МВД, а также с представителями "Сбера".
"Мы посетили (Сбербанк - ред.), чтобы увидеть технологии в действии... Мы хотим использовать новые технологии для борьбы с транснациональной организованной преступностью и дальнейшего развития нашего потенциала", - подчеркнул комиссар Африканского союза.
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