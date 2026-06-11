Названы самые популярные направления на выходные на День России

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Самыми востребованными направлениями для поездки на выходные на День России из Москвы стали в том числе Санкт-Петербург, Анталья, Новосибирск, Калининград и Сочи, следует из сообщений столичных аэропортов "Шереметьево", "Домодедово" и "Внуково".