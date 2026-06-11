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Названы самые популярные направления на выходные на День России - РИА Новости, 11.06.2026
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Туризм
 
17:53 11.06.2026
Названы самые популярные направления на выходные на День России

Аэропорты Москвы назвали самые популярные направления на День России

© РИА Новости / Дмитрий ВиноградовАэропорт "Шереметьево"
Аэропорт Шереметьево - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
Аэропорт "Шереметьево". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Санкт-Петербург, Анталья, Новосибирск, Калининград и Сочи стали востребованными направлениями для поездок из Москвы на День России.
  • Из аэропорта «Домодедово» в праздничные дни с 11 по 14 июня 2026 года популярностью пользуются рейсы в Новосибирск, Екатеринбург, Бишкек, Ереван и Ташкент.
  • Среди зарубежных городов из аэропорта «Внуково» лидерами стали Анталья и Стамбул, а по России — Санкт-Петербург, Сочи и Минеральные Воды.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Самыми востребованными направлениями для поездки на выходные на День России из Москвы стали в том числе Санкт-Петербург, Анталья, Новосибирск, Калининград и Сочи, следует из сообщений столичных аэропортов "Шереметьево", "Домодедово" и "Внуково".
"Делимся подборкой направлений, которые выбирают пассажиры "Шереметьево" в праздничные дни с 11 по 14 июня 2026 года: Санкт-Петербург, Калининград, Сочи", - рассказали в "Шереметьево".
Из "Домодедово", помимо этих направлений, популярностью пользуются рейсы в Новосибирск, Екатеринбург, Бишкек, Ереван и Ташкент, отметили в воздушной гавани. Также в числе самых востребованных маршрутов есть рейс в Калининград, который выполняют авиакомпании S7 и "Уральские авиалинии".
Аэропорт "Внуково", в котором преобладают международные рейсы, тоже назвал самые популярные направления на День России. Среди зарубежных городов лидерами стали турецкие Анталья и Стамбул, а по России из "Внуково" полетят в Санкт-Петербург, Сочи и Минеральные Воды.
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