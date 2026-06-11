Аэропорт Антальи работает в штатном режиме после инцидента с самолетом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В аэропорту турецкой Антальи самолет Turkish Airlines задел крылом антенну радара после приземления, легко ранен один пассажир из 267.
- Авиагавань продолжила работу в штатном режиме, не прекращая обслуживание рейсов несмотря на инцидент.
СТАМБУЛ, 11 июн - РИА Новости. Аэропорт турецкой Антальи не прекращал обслуживать рейсы из-за инцидента с самолетом Turkish Airlines, работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в воздушной гавани.
Самолет Turkish Airlines в четверг задел крылом антенну радара в аэропорту Антальи после приземления, легко ранен один пассажир из 267, сообщили ранее РИА Новости в компании.
"Аэропорт не прекращал обслуживать рейсы из-за инцидента, сейчас авиасообщение выполняется в штатном режиме", - сообщили в аэропорту.
Из опубликованных в соцсетях видео следует, что пассажиры запаниковали из-за инцидента, выпали кислородные маски.