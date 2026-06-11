Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

Аэропорт Антальи работает в штатном режиме после инцидента с самолетом

Краткий пересказ от РИА ИИ В аэропорту турецкой Антальи самолет Turkish Airlines задел крылом антенну радара после приземления, легко ранен один пассажир из 267.

Авиагавань продолжила работу в штатном режиме, не прекращая обслуживание рейсов несмотря на инцидент.

СТАМБУЛ, 11 июн - РИА Новости. Аэропорт турецкой Антальи не прекращал обслуживать рейсы из-за инцидента с самолетом Turkish Airlines, работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в воздушной гавани.

Самолет Turkish Airlines в четверг задел крылом антенну радара в аэропорту Антальи после приземления, легко ранен один пассажир из 267, сообщили ранее РИА Новости в компании.

"Аэропорт не прекращал обслуживать рейсы из-за инцидента, сейчас авиасообщение выполняется в штатном режиме", - сообщили в аэропорту.