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Аэропорт Антальи работает в штатном режиме после инцидента с самолетом - РИА Новости, 11.06.2026
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22:01 11.06.2026 (обновлено: 22:12 11.06.2026)
Аэропорт Антальи работает в штатном режиме после инцидента с самолетом

Аэропорт Антальи работает в штатном режиме после ЧП с самолетом Turkish Airline

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В аэропорту турецкой Антальи самолет Turkish Airlines задел крылом антенну радара после приземления, легко ранен один пассажир из 267.
  • Авиагавань продолжила работу в штатном режиме, не прекращая обслуживание рейсов несмотря на инцидент.
СТАМБУЛ, 11 июн - РИА Новости. Аэропорт турецкой Антальи не прекращал обслуживать рейсы из-за инцидента с самолетом Turkish Airlines, работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в воздушной гавани.
Самолет Turkish Airlines в четверг задел крылом антенну радара в аэропорту Антальи после приземления, легко ранен один пассажир из 267, сообщили ранее РИА Новости в компании.
"Аэропорт не прекращал обслуживать рейсы из-за инцидента, сейчас авиасообщение выполняется в штатном режиме", - сообщили в аэропорту.
Из опубликованных в соцсетях видео следует, что пассажиры запаниковали из-за инцидента, выпали кислородные маски.
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