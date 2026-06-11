В Минобрнауки рассказали о "дне тишины" перед зачислением в вузы

Краткий пересказ от РИА ИИ В дни издания приказов о зачислении в вузы на портале «Госуслуги» будет заблокирован отзыв заявлений, подача и отзыв согласий на зачисление, а также отказы поступающих от зачисления.

«День тишины» затронет и тех, кто подавал заявления о поступлении лично или по почте.

«День тишины» позволит зафиксировать список зачисленных, внесенных в приказ университета, что стабилизирует конкурсную ситуацию и снизит число технических сбоев при распределении бюджетных мест.

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. В дни издания приказов о зачислении в вузы абитуриенты не смогут подать или отозвать согласия на поступление на портале "Госуслуги", сообщили РИА Новости в Минобрнауки РФ.

« "Электронный алгоритм "дня тишины" будет реализован на сервисе "Поступление в вуз онлайн". В дни издания университетами приказов о зачислении на портале будут блокироваться отзыв заявлений абитуриентами, подача и отзыв согласий на зачисление, а также отказы поступающих от зачисления", - говорится в сообщении.

Уточняется, что "день тишины" будет относиться и к тем, кто подавал заявления о поступлении лично или по почте. Соответствующие пояснения абитуриентам будут давать приемные комиссии университетов.

В Минобрнауки объяснили, что "день тишины" позволит зафиксировать список зачисленных, внесенных в приказ университета. Это стабилизирует конкурсную ситуацию и снизит число технических сбоев при распределении бюджетных мест. Таким образом, процесс зачисления станет более понятным и справедливым для абитуриентов и более предсказуемым для университетов.