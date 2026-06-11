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В Минобрнауки рассказали о "дне тишины" перед зачислением в вузы - РИА Новости, 11.06.2026
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14:26 11.06.2026 (обновлено: 14:28 11.06.2026)
В Минобрнауки рассказали о "дне тишины" перед зачислением в вузы

РИА Новости: Госуслуги заблокируют подачу заявлений абитуриентов в "день тишины"

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкАбитуриенты в Российском университете транспорта в Москве
Абитуриенты в Российском университете транспорта в Москве - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Абитуриенты в Российском университете транспорта в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В дни издания приказов о зачислении в вузы на портале «Госуслуги» будет заблокирован отзыв заявлений, подача и отзыв согласий на зачисление, а также отказы поступающих от зачисления.
  • «День тишины» затронет и тех, кто подавал заявления о поступлении лично или по почте.
  • «День тишины» позволит зафиксировать список зачисленных, внесенных в приказ университета, что стабилизирует конкурсную ситуацию и снизит число технических сбоев при распределении бюджетных мест.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. В дни издания приказов о зачислении в вузы абитуриенты не смогут подать или отозвать согласия на поступление на портале "Госуслуги", сообщили РИА Новости в Минобрнауки РФ.
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"Электронный алгоритм "дня тишины" будет реализован на сервисе "Поступление в вуз онлайн". В дни издания университетами приказов о зачислении на портале будут блокироваться отзыв заявлений абитуриентами, подача и отзыв согласий на зачисление, а также отказы поступающих от зачисления", - говорится в сообщении.
Уточняется, что "день тишины" будет относиться и к тем, кто подавал заявления о поступлении лично или по почте. Соответствующие пояснения абитуриентам будут давать приемные комиссии университетов.
В Минобрнауки объяснили, что "день тишины" позволит зафиксировать список зачисленных, внесенных в приказ университета. Это стабилизирует конкурсную ситуацию и снизит число технических сбоев при распределении бюджетных мест. Таким образом, процесс зачисления станет более понятным и справедливым для абитуриентов и более предсказуемым для университетов.
График выхода приказов о зачислении, которым предшествуют "дни тишины", размещается на официальных сайтах университетов.
Приемная кампания - РИА Новости, 1920, 11.05.2026
Минобрнауки установило "день тишины" при зачислении в вузы
11 мая, 01:51
 
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