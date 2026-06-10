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В Госдуме заявили, что чемпионат мира по футболу без России не интересен - РИА Новости Спорт, 10.06.2026
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Футбол
 
11:32 10.06.2026 (обновлено: 12:04 10.06.2026)
В Госдуме заявили, что чемпионат мира по футболу без России не интересен

Журова: без России ЧМ не интересен, буду болеть за уругвайцев и аргентинцев

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСветлана Журова
Светлана Журова - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Светлана Журова заявила, что без участия сборной России чемпионат мира по футболу 2026 года не так интересен.
  • Чемпионат мира по футболу 2026 года впервые пройдет с участием 48 национальных команд на территории трех стран — США, Канады и Мексики.
  • Журова отметила, что будет болеть за сборные Уругвая и Аргентины и следить за игрой Лионеля Месси и Криштиану Роналду.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости, Олег Богатов. Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы РФ Светлана Журова заявила РИА Новости, что без участия сборной России чемпионат мира по футболу 2026 года не так интересен, а ее симпатии будут на стороне сборных Уругвая и Аргентины.
Мировое первенство впервые пройдет с участием 48 национальных команд и станет первым, который состоится на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир будет продолжаться с 11 июня по 19 июля.
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"Когда нашей сборной нет, то ты не очень-то следишь ни за тем, кто отобрался на чемпионат мира, ни за ходом жеребьевки – какие команды попадут к нам в группу. Мне нравились сборные Уругвая и Аргентины, и я всегда за них болела. Так будет и в этот раз", - сказала Журова.
"И, конечно, я буду следить за игрой таких звездных футболистов, как (аргентинец) Лионель Месси и (португалец) Криштиану Роналду", - подчеркнула собеседница агентства.
Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в феврале 2022 года опубликовали совместное заявление, согласно которому российские сборные и клубы отстранены от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине. С тех пор сборная России проводит только товарищеские матчи.
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