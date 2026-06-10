В Госдуме заявили, что чемпионат мира по футболу без России не интересен

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости, Олег Богатов. Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы РФ Светлана Журова заявила РИА Новости, что без участия сборной России чемпионат мира по футболу 2026 года не так интересен, а ее симпатии будут на стороне сборных Уругвая и Аргентины.