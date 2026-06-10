Жоголев: блогеры – новый канал привлечения частников на фондовый рынок

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Портрет российского розничного инвестора меняется: он становится моложе, самостоятельнее, активнее, больше доверяет интерфейсу, каналу и алгоритму, чем классической экспертизе управляющего, а роль привлечения новых частных инвесторов на российский рынок все решительнее выполняют блогерские платформы и финфлюенсеры, рассказал старший вице-президент, директор департамента управления благосостоянием ПСБ Алексей Жоголев.

Заявление прозвучало на сессии "Инвестор будущего и новые продукты. Какие трансформации ждут рынок?" в рамках конференции НАУФОР "Российский фондовый рынок".

По мнению Жоголева, фондовый рынок переживает очередной этап взросления.

"Современный массовый инвестор все чаще приходит на рынок не через управляющего, а через брокерское приложение или соцсети. Люди ищут простые решения для своих задач – обыграть инфляцию, накопить на крупную покупку, обеспечить будущее детей. В этом поиске ключевую роль играет фактор доверия", - отметил старший вице-президент, его слова приводит пресс-служба ПСБ.

В своем выступлении Жоголев добавил, что рынок доверительного управления (ДУ) останется нишевым и будет платформой для формирования комплексного классического управления частным капиталом с широким спектром сопутствующих сервисов.

"С одной стороны, классическое массовое ДУ действительно сжимается. С другой – само направление wealth management (управление частным капиталом – прим. ред.) становится более гибридным, так как управление активами, аналитика, сопровождение, доступ к закрытым возможностям и персонализация начинают цениться даже больше, чем формальная "упаковка" продукта. Набор сервисов вокруг договора доверительного управления будет играть значимую роль", - сообщил Жоголев.

По его мнению, главным драйвером на рынке розничных инвестиций остаются финансовые экосистемы, поскольку именно они являются источником концентрации клиентов и портфелей инвесторов.

"Экосистемы контролируют клиентский путь, дистрибуцию, данные и привычки пользователей. Для небольших групп или сингл-игроков это означает, что борьба идет не только за лучший сервис и доходность по продукту, но и за доступ к клиентской базе. Экосистема выигрывает – она удобнее, ближе и лучше знает привычки пользователя", - добавил Жоголев.