Жирков: не знаю, продолжу ли работу с Гусевым, пока предложений нет

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"Мне комфортно работать в тренерском штабе помощником главного тренера. Буду дальше набираться опыта. На данный момент никаких предложений не поступало. Насчет того, останусь ли я в штабе Ролана Гусева, пока ничего не могу сказать, не знаю", - сказал Жирков.