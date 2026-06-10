Жирков: не знаю, продолжу ли работу с Гусевым, пока предложений нет

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Юрий Жирков заявил, что не знает, продолжит ли сотрудничество с Роланом Гусевым после его ухода с поста главного тренера "Динамо".
- Ролан Гусев стал главным тренером "Динамо" в конце декабря 2025 года, а Юрий Жирков вошел в штаб в январе, но Гусев покинул пост по истечении срока контракта, а Жирков объявил об уходе 3 июня.
- Жирков заявил, что ему комфортно работать помощником главного тренера, но на данный момент он не получил никаких предложений.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Бывший футболист сборной России Юрий Жирков заявил РИА Новости, что на данный момент не знает, продолжит ли сотрудничество с бывшим главным тренером московского "Динамо" Роланом Гусевым.
После ухода Валерия Карпина в ноябре 2025 года исполняющим обязанности главного тренера "бело-голубых" был назначен Гусев. В конце декабря руководство клуба утвердило его в качестве главного тренера до конца сезона-2025/26, в январе в штаб вошел Жирков. 22 мая "Динамо" объявило, что специалист покинул пост главного тренера "бело-голубых" в связи с истечением срока контракта. В тот же день клуб сообщил о возвращении на должность немца Сандро Шварца. Об уходе Жиркова было объявлено 3 июня.
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"Мне комфортно работать в тренерском штабе помощником главного тренера. Буду дальше набираться опыта. На данный момент никаких предложений не поступало. Насчет того, останусь ли я в штабе Ролана Гусева, пока ничего не могу сказать, не знаю", - сказал Жирков.