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У берегов Курил произошло землетрясение магнитудой 5,1 - РИА Новости, 10.06.2026
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02:19 10.06.2026
У берегов Курил произошло землетрясение магнитудой 5,1

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло у побережья южных Курил

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций
Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Землетрясение магнитудой 5,1 произошло у побережья южных Курил в 149 километрах восточнее острова Итуруп.
  • Очаг подземных толчков находился на глубине 55 километров, землетрясение ощутили на Итурупе силой два балла, тревога цунами не объявлялась.
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 июн – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,1 произошло утром в среду в Тихом океане у побережья южных Курил, его ощутили на Итурупе, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.
"Землетрясение магнитудой 5,1 с эпицентром в 149 километрах восточнее острова Итуруп зарегистрировано в 6.25 (22.25 мск вторника) 10 июня. Очаг подземных толчков располагался на глубине 55 километров", - рассказала сейсмолог.
По информации собеседницы агентства, землетрясение ощутили на Итурупе силой два балла, тревога цунами не объявлялась.
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