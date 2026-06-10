У берегов Курил произошло землетрясение магнитудой 5,1

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 июн – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,1 произошло утром в среду в Тихом океане у побережья южных Курил, его ощутили на Итурупе, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.