У берегов Курил произошло землетрясение магнитудой 5,1

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Землетрясение магнитудой 5,1 произошло у побережья южных Курил в 149 километрах восточнее острова Итуруп.
- Очаг подземных толчков находился на глубине 55 километров, землетрясение ощутили на Итурупе силой два балла, тревога цунами не объявлялась.
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 июн – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,1 произошло утром в среду в Тихом океане у побережья южных Курил, его ощутили на Итурупе, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.
"Землетрясение магнитудой 5,1 с эпицентром в 149 километрах восточнее острова Итуруп зарегистрировано в 6.25 (22.25 мск вторника) 10 июня. Очаг подземных толчков располагался на глубине 55 километров", - рассказала сейсмолог.
По информации собеседницы агентства, землетрясение ощутили на Итурупе силой два балла, тревога цунами не объявлялась.