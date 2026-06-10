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Самолет Зеленского вернулся в Польшу после полетов в обход страны - РИА Новости, 10.06.2026
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23:45 10.06.2026
Самолет Зеленского вернулся в Польшу после полетов в обход страны

Самолет Зеленского вернулся в Польшу после поездок, совершенных в обход страны

© REUTERS / Christine OlssonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© REUTERS / Christine Olsson
Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Зеленский совершил визиты в Лондон и Эстонию, летая в обход Польши на фоне обострения отношений с Варшавой.
  • Его самолет вернулся в Польшу из Кишинева через Краков после зарубежных визитов.
МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Самолет Владимира Зеленского вернулся в Польшу после поездок, совершенных в обход страны на фоне обострения отношений с Варшавой, сообщило украинское издание "Страна.ua".
Украинское издание "Европейская правда" 7 июня сообщило, что Зеленский на фоне обострения отношений с Варшавой летал в Лондон на встречу с лидерами Британии, Франции и Германии через Молдавию, а не из польского Жешува, как обычно. После Великобритании глава киевского режима летал в Эстонию.
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"Самолет Зеленского уже вернулся в Польшу после нескольких зарубежных визитов в обход страны, с которой возник очередной конфликт из-за УПА* (Украинская повстанческая армия*). Самолет совершил перелет в Краков в ночь на вторник из Кишинева, куда прилетел из Таллинна", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны".
Зеленский 26 мая присвоил наименование "Имени героев УПА*" подразделению ВСУ. Премьер-министр Польши Дональд Туск пригрозил Киеву переводом отношений в "жесткий бизнес" из-за героизации УПА*, а также выразил сожаления в связи с этим решением, поскольку Польша и лично он многое вложили, чтобы "удалось победить демонов прошлого".
* Группировка, признанная экстремистской и запрещенная в России.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
Польша потребовала извинений от Зеленского за героизацию УПА*
1 июня, 14:21
 
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