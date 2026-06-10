МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Самолет Владимира Зеленского вернулся в Польшу после поездок, совершенных в обход страны на фоне обострения отношений с Варшавой, сообщило украинское издание "Страна.ua".

Украинское издание "Европейская правда" 7 июня сообщило, что Зеленский на фоне обострения отношений с Варшавой летал в Лондон на встречу с лидерами Британии, Франции и Германии через Молдавию, а не из польского Жешува, как обычно. После Великобритании глава киевского режима летал в Эстонию.