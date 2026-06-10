По мнению политика, в этом затяжном конфликте "Зеленский чувствует себя очень неуверенно".

На счету ОУН*-УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня — массовое уничтожение польского населения на Волыни в 1943 году. Тогда зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами.