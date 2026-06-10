Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший евродепутат от Франции Филипп де Вилье заявил, что действия Владимира Зеленского в условиях затянувшегося украинского конфликта демонстрируют его явную неуверенность.
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Действия Владимира Зеленского в условиях затянувшегося украинского конфликта демонстрируют его явную неуверенность, заявил бывший евродепутат от Франции Филипп де Вилье в интервью Le Journal du Dimanche.
По мнению политика, в этом затяжном конфликте "Зеленский чувствует себя очень неуверенно".
В конце мая Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН*-УПА* Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ. В марте украинские СМИ сообщали, что останки других лидеров ОУН* также могут перезахоронить.
На счету ОУН*-УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня — массовое уничтожение польского населения на Волыни в 1943 году. Тогда зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами.
Вопрос трактовки Волынской резни, а также отношения к главарям украинских националистов времен ОУН*-УПА* является самым сложным в польско-украинских отношениях. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. По версии Варшавы, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН*-УПА* против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики.
* Запрещенные на территории России террористические организации
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