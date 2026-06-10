"Более того, Кремль изолирован – не только в Европе", – утверждает самый требовательный человек всех времен. Да, конечно — именно поэтому на ПМЭФ приняли участие более 130 стран и 20 тысяч человек. Этот человек, открывая рот, распространяет лишь ложь и пропаганду..." — высказался Benjamin K.