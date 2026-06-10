Краткий пересказ от РИА ИИ
- Читатели немецкого портала Die Welt активно обсуждают утверждение Владимира Зеленского о том, что Россия якобы теряет инициативу в конфликте на Украине.
- Пользователи портала высказывают ироничные и критические комментарии по поводу слов Зеленского.
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Читатели немецкого портала Die Welt активно обсуждают утверждение Владимира Зеленского о том, что Россия якобы теряет инициативу в конфликте на Украине.
"Да, да. И Украина уже недалеко от Владивостока. Украинцы, которых я знаю, смотрят на вещи совсем иначе, в отличие от Зеленского", — сыронизировал Ralf W.
План Зеленского привел журналиста в ужас
Вчера, 04:43
"Он совсем с ума сошел!" — воскликнул Thanh H.
"Более того, Кремль изолирован – не только в Европе", – утверждает самый требовательный человек всех времен. Да, конечно — именно поэтому на ПМЭФ приняли участие более 130 стран и 20 тысяч человек. Этот человек, открывая рот, распространяет лишь ложь и пропаганду..." — высказался Benjamin K.
"Невозможно победить ядерную державу, но этот мелкий сопляк, вероятно, поймет это только тогда, когда над Украиной поднимутся ядерные грибы", — заключил drauf.zeiger.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы ВСУ на фронте должны подтолкнуть Киев уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя указывал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.
Ранее президент Владимир Путин заявил в интервью India Today, что либо российская армия освободит контролируемые Киевом территории вооруженным путем, либо ВСУ покинут их самостоятельно и прекратят убивать там людей.