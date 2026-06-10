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План Зеленского привел журналиста в ужас - РИА Новости, 10.06.2026
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04:43 10.06.2026 (обновлено: 04:49 10.06.2026)
План Зеленского привел журналиста в ужас

Журналист Боуз: Зеленский стремится спровоцировать глобальный конфликт

© AP Photo / Ebrahim NorooziВладимир Зеленский во время пресс-конференции в Берлине
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Берлине - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Берлине. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал заявление Владимира Зеленского о стремлении Украины вступить в НАТО.
  • По мнению Боуза, глава киевского режима стремится разжечь глобальный конфликт.
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз обвинил в соцсети X Владимира Зеленского в стремлении разжечь глобальный конфликт.
"Зеленский заявляет, что Европа не сможет защитить себя без Украины, утверждая, что страна должна стать членом НАТО. Он хочет расширить масштаб конфликта", — написал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
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7 июня, 08:00
Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Россия не вынашивает никаких агрессивных планов против стран НАТО и ЕС и готова письменно зафиксировать эти гарантии.
Россия не раз отмечала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию, но его дальнейшее расширение не принесет большей безопасности Европе. В Кремле также подчеркивали, что Россия остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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В миреВладимир ЗеленскийУкраинаЕвропаНАТОЧей БоузРоссияСергей ЛавровЕвросоюз
 
 
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