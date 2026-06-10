Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал заявление Владимира Зеленского о стремлении Украины вступить в НАТО.
- По мнению Боуза, глава киевского режима стремится разжечь глобальный конфликт.
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз обвинил в соцсети X Владимира Зеленского в стремлении разжечь глобальный конфликт.
"Зеленский заявляет, что Европа не сможет защитить себя без Украины, утверждая, что страна должна стать членом НАТО. Он хочет расширить масштаб конфликта", — написал он.
Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Россия не вынашивает никаких агрессивных планов против стран НАТО и ЕС и готова письменно зафиксировать эти гарантии.
Россия не раз отмечала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию, но его дальнейшее расширение не принесет большей безопасности Европе. В Кремле также подчеркивали, что Россия остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.