"Зеленский заявляет, что Европа не сможет защитить себя без Украины, утверждая, что страна должна стать членом НАТО. Он хочет расширить масштаб конфликта", — написал он.

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Россия не вынашивает никаких агрессивных планов против стран НАТО и ЕС и готова письменно зафиксировать эти гарантии.

Россия не раз отмечала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию, но его дальнейшее расширение не принесет большей безопасности Европе. В Кремле также подчеркивали, что Россия остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.