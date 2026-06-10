"Без шансов": на Западе признались в провале саммита с Зеленским в Лондоне

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Инициатива европейских лидеров по мирному урегулированию на Украине, сформированная на саммите в Лондоне, не имеет перспектив, так как игнорирует позицию Москвы, пишет газета Berliner Zeitung.
- В статье подчеркивается, что пока Европа не готова принять реальность и не может смириться с тем, что завершение конфликта не может произойти на условиях капитуляции Москвы, лондонская мирная инициатива остается без шансов на реальный успех.
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Инициатива европейских лидеров по мирному урегулированию на Украине, сформированная на прошедшем саммите с Владимиром Зеленским в Лондоне, не имеет перспектив, так как полностью игнорирует позицию Москвы, пишет газета Berliner Zeitung.
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"Недавние переговоры в Лондоне по Украине <…> были призваны придать новый дипломатический импульс для прекращения войны на Украине. Однако предложенный в результате проект вряд ли заставит Москву сесть за стол переговоров. <…> Европейская стратегия основана на предположении, что военное, экономическое и политическое давление в конечном итоге может заставить Россию пойти на уступки. Но это предположение вызывает сомнения", — отмечается в публикации.
По словам автора, западные политики не готовы принять реальность и не могут смириться с тем , что завершение конфликта не может произойти на условиях капитуляции Москвы.
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"Европа не желает принимать мир, который может быть воспринят как победа России. Россия, в свою очередь, не видит причин отступать от своих основных требований. <…> Пока сохраняется эта ситуация, лондонская мирная инициатива, скорее всего, остается без шансов на реальный успех", — признает издание.
В воскресенье президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и Владимир Зеленский провели переговоры на Даунинг-стрит. В совместном заявлении по итогам переговоров лидеров стран в Лондоне говорится о намерении совместно производить дальнобойное оружие и системы ПВО для Украины.
Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что любые такие грузы станут законной целью для России.