Зеленский примет участие в сессии по Украине на саммите G7, заявил Макрон

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Зеленский примет участие в сессии, посвященной конфликту на Украине, в рамках саммита "Большой семерки" (G7).
- Саммит "Большой семерки" пройдет во французском городе-курорте Эвиан-ле-Бен 15–17 июня.
ПАРИЖ, 10 июн – РИА Новости. Владимир Зеленский примет участие в сессии, посвященной конфликту на Украине, в рамках саммита "Большой семерки" (G7), заявил в среду президент Франции Эммануэль Макрон.
При этом французский лидер не уточнил, будет ли Зеленский участвовать в мероприятии очно или по видеосвязи.
Саммит "Большой семерки" под председательством Франции пройдет во французском городе-курорте Эвиан-ле-Бен 15-17 июня. Помимо членов объединения, в нем также примут участие лидеры Индии, Бразилии, Южной Кореи и Кении.