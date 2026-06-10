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Зеленский примет участие в сессии по Украине на саммите G7, заявил Макрон - РИА Новости, 10.06.2026
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23:33 10.06.2026
Зеленский примет участие в сессии по Украине на саммите G7, заявил Макрон

Макрон: Зеленский примет участие в обсуждениях по Украине на саммите G7

© REUTERS / Ints KalninsВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© REUTERS / Ints Kalnins
Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Зеленский примет участие в сессии, посвященной конфликту на Украине, в рамках саммита "Большой семерки" (G7).
  • Саммит "Большой семерки" пройдет во французском городе-курорте Эвиан-ле-Бен 15–17 июня.
ПАРИЖ, 10 июн – РИА Новости. Владимир Зеленский примет участие в сессии, посвященной конфликту на Украине, в рамках саммита "Большой семерки" (G7), заявил в среду президент Франции Эммануэль Макрон.
"Во вторник утром мы проведем обсуждение по Украине с… Зеленским. Это очень важно для нас, потому что необходимо вновь создать в G7 сближение по вопросу поддержки Украины", - сказал он.
При этом французский лидер не уточнил, будет ли Зеленский участвовать в мероприятии очно или по видеосвязи.
Саммит "Большой семерки" под председательством Франции пройдет во французском городе-курорте Эвиан-ле-Бен 15-17 июня. Помимо членов объединения, в нем также примут участие лидеры Индии, Бразилии, Южной Кореи и Кении.
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