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Союзные депутаты подготовили проект заявления о геноциде советского народа - РИА Новости, 10.06.2026
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Парламентское собрание СГ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
 
17:58 10.06.2026 (обновлено: 18:01 10.06.2026)
Союзные депутаты подготовили проект заявления о геноциде советского народа

Союзные депутаты проработали проект заявления о геноциде советского народа в ВОВ

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкИван Мельников
Иван Мельников - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / МИД РФ
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Иван Мельников. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Проект заявления о геноциде советского народа в годы Великой Отечественной войны разработали в Парламентском собрании Союза Беларуси и России, сообщил заместитель председателя собрания Иван Мельников с российской стороны.
Комиссия по сохранению и защите исторической памяти прошла в режиме видео-конференц-связи в среду.
"Чтобы привлечь внимание мирового сообщества к недопустимости любых проявлений геноцида, разработан проект заявления о геноциде советского народа в ходе Великой Отечественной войны 1941-1945 годов", – сказал Мельников.
По его словам, документ уже прошел необходимые процедуры согласования.
Заместитель председателя Парламентского собрания Союза Беларуси и России Вадим Ипатов, выступая по видеомосту с белорусской стороны, подчеркнул, что тема памяти о Великой Отечественной войне и трагедии геноцида является краеугольной в государственной исторической политике и идеологии Беларуси. Он напомнил, что Генеральная прокуратура республики в 2025 году начала расследование уголовного дела о геноциде белорусского народа.
"Материалами уголовного дела подтверждено уничтожение почти 13 тысяч сел и деревень. Среди дополнительно установленных и ранее неизвестных 3 668 пострадавших населенных пунктов и, обратите внимание, 104 новых, которых постигла участь Хатыни. То есть, эти населенные пункты были полностью сожжены вместе с жителями и не возвратились после войны", – подчеркнул Ипатов.
По итогам обсуждения члены комиссии не высказали замечаний к проекту заявления. Документ будет предложен для рассмотрения на очередном заседании сессии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России, которое состоится 21 июня в Бресте.
 
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