Союзные депутаты подготовили проект заявления о геноциде советского народа

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Проект заявления о геноциде советского народа в годы Великой Отечественной войны разработали в Парламентском собрании Союза Беларуси и России, сообщил заместитель председателя собрания Иван Мельников с российской стороны.

Комиссия по сохранению и защите исторической памяти прошла в режиме видео-конференц-связи в среду.

"Чтобы привлечь внимание мирового сообщества к недопустимости любых проявлений геноцида, разработан проект заявления о геноциде советского народа в ходе Великой Отечественной войны 1941-1945 годов", – сказал Мельников.

По его словам, документ уже прошел необходимые процедуры согласования.

Заместитель председателя Парламентского собрания Союза Беларуси и России Вадим Ипатов, выступая по видеомосту с белорусской стороны, подчеркнул, что тема памяти о Великой Отечественной войне и трагедии геноцида является краеугольной в государственной исторической политике и идеологии Беларуси. Он напомнил, что Генеральная прокуратура республики в 2025 году начала расследование уголовного дела о геноциде белорусского народа.

"Материалами уголовного дела подтверждено уничтожение почти 13 тысяч сел и деревень. Среди дополнительно установленных и ранее неизвестных 3 668 пострадавших населенных пунктов и, обратите внимание, 104 новых, которых постигла участь Хатыни. То есть, эти населенные пункты были полностью сожжены вместе с жителями и не возвратились после войны", – подчеркнул Ипатов.