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В ОП предложили запустить программу по обучению защите от мошенников - РИА Новости, 10.06.2026
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13:46 10.06.2026
В ОП предложили запустить программу по обучению защите от мошенников

В России хотят запустить программу по цифровой безопасности

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкЗдание Общественной палаты РФ в Москве
Здание Общественной палаты РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Антон Денисов
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Здание Общественной палаты РФ в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Член комиссии Общественной палаты Евгений Машаров заявил о необходимости запуска комплексной федеральной программы по цифровой безопасности в России.
  • Программа должна быть бесплатной и доступной для граждан всех возрастов.
  • Формирование навыков противодействия мошенникам должно начинаться в детском возрасте и быть дополнением к уже существующим государственным механизмам защиты от мошенничества.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Комплексную федеральную программу по цифровой безопасности, которая будет доступна гражданам всех возрастов, необходимо запустить в России в качестве одной из мер борьбы с мошенничеством, заявил РИА Новости член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.
"Считаю, что необходима комплексная методологическая федеральная просветительская программа по цифровой безопасности наших граждан. Программа должна быть бесплатной и для всех возрастов", - сказал Машаров.
Он отметил, что формирование навыков противодействия мошенникам должно начинаться еще в детском возрасте, а просветительские меры будут дополнением к уже принимаемым государством механизмам защиты граждан от мошенничества.
"Наша совместная задача вырабатывать поведенческие смыслы, чтобы не допускать возможности хищений как таковых. Для этого важно закладывать на уровне воспитания детей механику поведения в случае возникновения угроз, тем самым мы прорабатываем заранее и обеспечиваем безопасность нашего будущего", - добавил Машаров.
Госдума во вторник приняла закон, который вводит новые меры защиты граждан от телефонных и интернет-мошенников. Документ объединяет около 30 инициатив. Первый пакет аналогичных мер был принят в 2025 году.
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