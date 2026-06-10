В Запорожской области два человека пострадали из-за атаки ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В результате атаки ВСУ на Запорожскую область минувшей ночью пострадали два человека.
- Зафиксировано 18 фактов целенаправленных атак вражеских БПЛА.
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости. Два человека пострадали в результате массированной атаки ВСУ на Запорожскую область минувшей ночью, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
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"Прошлой ночью противник совершил массированную атаку на населенные пункты Запорожской области. Зафиксировано 18 фактов целенаправленных атак вражеских БПЛА, пострадали два человека", - написал Балицкий в своем канале на платформе "Макс".
В частности, по его словам, в результате удара беспилотника по гражданскому автомобилю на автодороге в районе села Бурчак пострадала женщина 1980 года рождения, а в городе Пологи при атаке на грузовой автомобиль пострадал мужчина 1970 года рождения.
"Оба госпитализированы", - подчеркнул губернатор.
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