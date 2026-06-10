В Запорожской области два человека пострадали из-за атаки ВСУ

"Прошлой ночью противник совершил массированную атаку на населенные пункты Запорожской области. Зафиксировано 18 фактов целенаправленных атак вражеских БПЛА, пострадали два человека", - написал Балицкий в своем канале на платформе " Макс ".

В частности, по его словам, в результате удара беспилотника по гражданскому автомобилю на автодороге в районе села Бурчак пострадала женщина 1980 года рождения, а в городе Пологи при атаке на грузовой автомобиль пострадал мужчина 1970 года рождения.