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Госдума приоритетно рассмотрит проект об отсрочке по порогу выручки для НДС - РИА Новости, 10.06.2026
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17:53 10.06.2026 (обновлено: 18:42 10.06.2026)
Госдума приоритетно рассмотрит проект об отсрочке по порогу выручки для НДС

В ГД приоритетно рассмотрят проект об отсрочке снижения порога выручки для НДС

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Мария Девахина
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Володин сообщил, что проект об отсрочке снижения порога выручки бизнеса для уплаты НДС будет рассмотрен приоритетно.
  • Президент России на ПМЭФ-2026 говорил о необходимости отложить дальнейшее снижение порога выручки и поддержать отечественный малый бизнес.
  • Законопроект предлагает сохранить установленные на 2026 год пороговые значения доходов в размере 20 миллионов рублей на 2027–2029 годы.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Госдума приоритетно рассмотрит проект об отсрочке снижения порога выручки бизнеса для уплаты НДС, сообщил председатель палаты парламента Вячеслав Володин.
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"Законопроект направлен в комитет по бюджету и налогам. О необходимости отложить дальнейшее снижение порога выручки и поддержать отечественный малый бизнес говорил на ПМЭФ-2026 президент РоссииВладимир Путин. Рассмотрим инициативу в приоритетном порядке, определившись со сроками ее обсуждения на ближайшем Совете ГД", - сказал Володин, его слова приводятся на сайте Госдумы.

Он отметил, что важно поддержать граждан РФ, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства. По его словам, данная мера коснется более 360 тысяч субъектов МСП.
Соответствующий документ был внесен на рассмотрение палаты парламента 9 июня. Законопроектом предлагается внести изменения в статью 145 части второй НК РФ, сохранив установленные на 2026 год пороговые значения доходов, при достижении которого налогоплательщик, применяющий упрощенную систему налогообложения, становится плательщиком НДС, в размере 20 миллионов рублей на 2027-2029 годы.
Здание Государственной думы России на улице Охотный Ряд - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
Порог выручки малого бизнеса для уплаты НДС зафиксируют до 2029 года
9 июня, 17:25
 
ЭкономикаГосдума РФРоссияВячеслав ВолодинВладимир Путин
 
 
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