Госдума приоритетно рассмотрит проект об отсрочке по порогу выручки для НДС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Володин сообщил, что проект об отсрочке снижения порога выручки бизнеса для уплаты НДС будет рассмотрен приоритетно.
- Президент России на ПМЭФ-2026 говорил о необходимости отложить дальнейшее снижение порога выручки и поддержать отечественный малый бизнес.
- Законопроект предлагает сохранить установленные на 2026 год пороговые значения доходов в размере 20 миллионов рублей на 2027–2029 годы.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Госдума приоритетно рассмотрит проект об отсрочке снижения порога выручки бизнеса для уплаты НДС, сообщил председатель палаты парламента Вячеслав Володин.
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"Законопроект направлен в комитет по бюджету и налогам. О необходимости отложить дальнейшее снижение порога выручки и поддержать отечественный малый бизнес говорил на ПМЭФ-2026 президент РоссииВладимир Путин. Рассмотрим инициативу в приоритетном порядке, определившись со сроками ее обсуждения на ближайшем Совете ГД", - сказал Володин, его слова приводятся на сайте Госдумы.
Он отметил, что важно поддержать граждан РФ, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства. По его словам, данная мера коснется более 360 тысяч субъектов МСП.
Соответствующий документ был внесен на рассмотрение палаты парламента 9 июня. Законопроектом предлагается внести изменения в статью 145 части второй НК РФ, сохранив установленные на 2026 год пороговые значения доходов, при достижении которого налогоплательщик, применяющий упрощенную систему налогообложения, становится плательщиком НДС, в размере 20 миллионов рублей на 2027-2029 годы.