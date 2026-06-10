Госдума приоритетно рассмотрит проект об отсрочке по порогу выручки для НДС

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"Законопроект направлен в комитет по бюджету и налогам. О необходимости отложить дальнейшее снижение порога выручки и поддержать отечественный малый бизнес говорил на ПМЭФ-2026 президент РоссииВладимир Путин. Рассмотрим инициативу в приоритетном порядке, определившись со сроками ее обсуждения на ближайшем Совете ГД", - сказал Володин, его слова приводятся на сайте Госдумы.