Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вооруженные силы России продолжат выполнение задач СВО до выполнения всех целей, поставленных руководством страны.
- Мария Захарова заявила, что Россия демонстрировала настрой на конструктивный диалог, но если другие страны продолжат текущую политику, то ВС России продолжат работать.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Вооруженные силы России продолжат выполнение задач СВО до тех пор, пока не будут выполнены все цели, поставленные руководством страны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Россия неоднократно не словами, а делами демонстрировала свой настрой на конструктивный диалог, но если на Банковой и в тех мировых столицах - Париж, Лондон, Брюссель, Берлин - считают, что они могут продолжать свой кровавый бизнес, являющийся, по сути, уничтожением украинского народа... Вооруженные силы РФ продолжат работать до тех пор, пока все поставленные руководством страны задачи не будут выполнены", - сказала она в ходе брифинга.
Захарова отметила, что методы киевского режима не отличаются от тех, что использовали бандиты, убившие лейтенанта полиции Магомеда Нурбагандова, от тех, что использовали террористы в Бесланской школе, а также от тех, что захватывали семьи в театре "Норд-Ост" и других подобных случаях.
"Работаем, братья и сестры", - сказала в завершение брифинга Захарова, вспомнив подвиг Нурбагандова.
Лейтенант полиции Нурбагандов был захвачен бандитами вблизи села Сергокала в Дагестане в 2016 году, когда он и еще четверо человека отдыхали. Преступник, направив пистолет на Нурбагандова, пытался заставить его сказать на камеру, чтобы его близкие ушли из правоохранительных органов. На это полицейский ответил: "Работайте, братья". После этих слов боевик застрелил Нурбагандова. Указом президента РФ Нурбагандов посмертно был удостоен звания Героя России за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга.