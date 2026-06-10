Оплачивая киевские БПЛА, ЕС инвестирует в смерть, заявила Захарова

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Оплачивая киевские БПЛА, Евросоюз инвестирует в смерть, становится соучастником украинских преступлений и ответственным за возможную стремительную эскалацию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам дипломата, у нее даже нет сомнений, куда будут нацелены эти беспилотники.