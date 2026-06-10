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Оплачивая киевские БПЛА, ЕС инвестирует в смерть, заявила Захарова - РИА Новости, 10.06.2026
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13:30 10.06.2026
Оплачивая киевские БПЛА, ЕС инвестирует в смерть, заявила Захарова

Захарова: оплачивая киевские БПЛА, ЕС инвестирует в смерть

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД РФ Мария Захарова
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Евросоюз инвестирует средства в военную поддержку киевского режима.
  • Часть средств ЕС будет направлена на оплату беспилотных систем.
  • Мария Захарова подчеркнула, что оружие, производимое или приобретаемое на деньги ЕС, становится причиной гибели мирных граждан, что делает евроэлиты соучастниками преступлений и ответственными за возможную эскалацию конфликта.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Оплачивая киевские БПЛА, Евросоюз инвестирует в смерть, становится соучастником украинских преступлений и ответственным за возможную стремительную эскалацию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Они же инвестировали в тупик, в смерть, в разрушения. На ближайшие 2 года есовцами заложены еще 60 миллиардов. Как вы думаете, на что? Только на военную поддержку киевского режима. Часть из них... пойдет на оплату непосредственно беспилотных систем", - сказала Захарова на брифинге.
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По словам дипломата, у нее даже нет сомнений, куда будут нацелены эти беспилотники.
"При этом оружие, как производимое в странах ЕС, так и просто приобретаемое на есовские деньги, все чаще становится причиной гибели мирных граждан. Это не только делает евроэлиты соучастниками украинских преступлений, но и ответственными за возможную стремительную эскалацию текущего конфликта с непредсказуемыми последствиями", - подчеркнула она.
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