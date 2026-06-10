Краткий пересказ от РИА ИИ
- Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Евросоюз инвестирует средства в военную поддержку киевского режима.
- Часть средств ЕС будет направлена на оплату беспилотных систем.
- Мария Захарова подчеркнула, что оружие, производимое или приобретаемое на деньги ЕС, становится причиной гибели мирных граждан, что делает евроэлиты соучастниками преступлений и ответственными за возможную эскалацию конфликта.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Оплачивая киевские БПЛА, Евросоюз инвестирует в смерть, становится соучастником украинских преступлений и ответственным за возможную стремительную эскалацию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По словам дипломата, у нее даже нет сомнений, куда будут нацелены эти беспилотники.
"При этом оружие, как производимое в странах ЕС, так и просто приобретаемое на есовские деньги, все чаще становится причиной гибели мирных граждан. Это не только делает евроэлиты соучастниками украинских преступлений, но и ответственными за возможную стремительную эскалацию текущего конфликта с непредсказуемыми последствиями", - подчеркнула она.