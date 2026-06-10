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В МИД назвали размещение в Дании украинских производств враждебным шагом - РИА Новости, 10.06.2026
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13:12 10.06.2026
В МИД назвали размещение в Дании украинских производств враждебным шагом

Захарова назвала размещение в Дании украинских производств враждебным шагом

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Здание МИД России в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия считает размещение украинских военных производств в Дании враждебным шагом.
  • По заявлению Захаровой, такие действия подрывают возможность политико-дипломатического разрешения конфликта.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Россия рассматривает размещение на территории Дании украинских военных производств как враждебный шаг, подрывающий возможность урегулирования конфликта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы расцениваем развертывание в Дании... предприятий в интересах преступного террористического киевского режима как враждебный шаг, который подрывает перспективу политико-дипломатического разрешения конфликта", - сказала Захарова на брифинге, комментируя подобную перспективу.
"При реализации планов по размещению на территории страны производственных мощностей военно-промышленного комплекса Украины, Копенгаген оружием поддерживает терроризм, он одержим оголтелой русофобией", - подчеркнула Захарова.
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