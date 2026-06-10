Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия считает размещение украинских военных производств в Дании враждебным шагом.
- По заявлению Захаровой, такие действия подрывают возможность политико-дипломатического разрешения конфликта.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Россия рассматривает размещение на территории Дании украинских военных производств как враждебный шаг, подрывающий возможность урегулирования конфликта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"При реализации планов по размещению на территории страны производственных мощностей военно-промышленного комплекса Украины, Копенгаген оружием поддерживает терроризм, он одержим оголтелой русофобией", - подчеркнула Захарова.