Россия готова расширять сотрудничество с Грузией, заявила Захарова

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Россия открыта к расширению взаимовыгодного сотрудничества с Грузией, которая твердо сопротивляется европейскому диктату во внешней политике, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Москва открыта к расширению сотрудничества там, где оно приносит обоюдную выгоду и выстраивается на взаимоуважительной основе", - подчеркнула она.