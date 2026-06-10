Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия открыта к расширению взаимовыгодного сотрудничества с Грузией.
- Мария Захарова отметила, что власти Грузии, похоже, сделали твердый выбор в пользу возвращения стране суверенитета и достоинства и сопротивления европейскому диктату во внешней политике.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Россия открыта к расширению взаимовыгодного сотрудничества с Грузией, которая твердо сопротивляется европейскому диктату во внешней политике, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
На брифинге для СМИ дипломат отметила, что власти Грузии, похоже, сделали твердый выбор в пользу возвращения стране суверенитета и достоинства. Одно это делает неприемлемым для Тбилиси соответствие своей внешней политики европейскому курсу. РФ с пониманием воспринимает попытки руководства страны покончить с диктатом извне, добавила Захарова.
"Москва открыта к расширению сотрудничества там, где оно приносит обоюдную выгоду и выстраивается на взаимоуважительной основе", - подчеркнула она.