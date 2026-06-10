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Захарова: наземная операция в Иране чревата непоправимыми последствиями - РИА Новости, 10.06.2026
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11:42 10.06.2026
Захарова: наземная операция в Иране чревата непоправимыми последствиями

Захарова: любая наземная операция в Иране чревата непоправимыми последствиями

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Захарова заявила, что любая наземная операция в Иране приведет к дальнейшей эскалации напряженности с непоправимыми последствиями.
  • После объявления о прекращении огня на две недели между США и Ираном, по истечении этого срока США начали блокаду иранских портов.
  • Между Ираном и США продолжается переговорный процесс, при этом стороны время от времени обмениваются отдельными ударами.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Любая наземная операция в Иране будет означать дальнейшую эскалацию напряженности, чреватую непоправимыми последствиями, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, их жертвами стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. После их истечения о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Параллельно между Ираном и США идет переговорный процесс, в последнее время речь шла о попытках согласовать рамочный меморандум о взаимопонимании.
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"Несмотря на продолжающийся переговорный процесс, ситуация остается крайне неустойчивой на данный момент. Любая наземная операция будет означать дальнейшую эскалацию напряженности, которая чревата буквально непоправимыми последствиями не только для каждой из сторон, но и, несомненно, для региональной и глобальной безопасности", - сказала Захарова на брифинге.
США и Иран время от времени обмениваются отдельными ударами. Военные США объясняют свои атаки обеспечением морской блокады Ирана и "целями самообороны", Тегеран заявляет об ответных действиях.
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