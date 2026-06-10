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ЮНЕСКО не реагирует на глумление Киева над русским языком, заявила Захарова - РИА Новости, 10.06.2026
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11:08 10.06.2026
ЮНЕСКО не реагирует на глумление Киева над русским языком, заявила Захарова

Захарова: ЮНЕСКО не реагирует на глумление Киева над русским языком

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Захарова заявила, что ЮНЕСКО не реагирует на уничтожение памятников Пушкину и глумление над русским языком на Украине.
  • Официальный представитель МИД РФ отметила, что организация существует в том числе на деньги России.
  • Захарова указала, что постоянное представительство РФ при организации напомнит секретариату ЮНЕСКО о его прямой обязанности реагировать на подобные вещи.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. ЮНЕСКО не реагирует на уничтожение киевским режимом памятников поэту Александру Пушкину, на глумление над русским языком, хотя такая работа входит в прямые обязанности организации, которая существует, в том числе, и на деньги России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
На брифинге Захарова напомнила, что на Украине памятники великому поэту "уничтожаются с маниакальной методичностью".
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"Скажите, пожалуйста, а уничтожение очередного памятника Пушкину, глумление над русским языком - это же прямая ответственность этой самой организации (ЮНЕСКО - ред.), которая существует на деньги, в том числе, нашей страны и которая получала всегда историческую поддержку нашей страны. А что мы получаем взамен? Где хоть какая-нибудь реакция?", - сказала Захарова.
Постоянное представительство РФ при организации, безусловно, напомнит секретариату ЮНЕСКО о его прямой обязанности реагировать на подобные вещи и работать на этом направлении, указала Захарова.
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