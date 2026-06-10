ЮНЕСКО не реагирует на глумление Киева над русским языком, заявила Захарова

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. ЮНЕСКО не реагирует на уничтожение киевским режимом памятников поэту Александру Пушкину, на глумление над русским языком, хотя такая работа входит в прямые обязанности организации, которая существует, в том числе, и на деньги России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.