Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мария Захарова заявила, что ЮНЕСКО не реагирует на уничтожение памятников Пушкину и глумление над русским языком на Украине.
- Официальный представитель МИД РФ отметила, что организация существует в том числе на деньги России.
- Захарова указала, что постоянное представительство РФ при организации напомнит секретариату ЮНЕСКО о его прямой обязанности реагировать на подобные вещи.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. ЮНЕСКО не реагирует на уничтожение киевским режимом памятников поэту Александру Пушкину, на глумление над русским языком, хотя такая работа входит в прямые обязанности организации, которая существует, в том числе, и на деньги России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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"Скажите, пожалуйста, а уничтожение очередного памятника Пушкину, глумление над русским языком - это же прямая ответственность этой самой организации (ЮНЕСКО - ред.), которая существует на деньги, в том числе, нашей страны и которая получала всегда историческую поддержку нашей страны. А что мы получаем взамен? Где хоть какая-нибудь реакция?", - сказала Захарова.
Постоянное представительство РФ при организации, безусловно, напомнит секретариату ЮНЕСКО о его прямой обязанности реагировать на подобные вещи и работать на этом направлении, указала Захарова.