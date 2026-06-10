Европа устала от украинцев и хочет их выслать на фронт, заявила Захарова

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Европейские страны устали от украинских переселенцев и избавляются от них, в том числе рассматривая их отправку прямо на фронт, рассказала официальный представитель МИД Мария Захарова.

Сейчас украинские граждане пользуются в ЕС режимом временной защиты, который дает право на проживание, работу и обучение. Срок его действия истекает в марте 2027 года. При этом в Евросоюзе склоняются к тому, чтобы отменить этот механизм для украинцев призывного возраста — по информации Euronews, на встрече глав МВД стран ЕС в Люксембурге наибольшую поддержку получило предложение исключить из перечня программы украинских мужчин в возрасте от 23 до 60 лет.