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Европа устала от украинцев и хочет их выслать на фронт, заявила Захарова - РИА Новости, 10.06.2026
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09:04 10.06.2026 (обновлено: 10:48 10.06.2026)
Европа устала от украинцев и хочет их выслать на фронт, заявила Захарова

Захарова: Европа устала от украинцев и рассматривает их высылку прямо на фронт

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Европейские страны устали от украинских переселенцев, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
  • По словам Захаровой, в Западной Европе звучат разговоры о возможности отправки украинцев на фронт.
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Европейские страны устали от украинских переселенцев и избавляются от них, в том числе рассматривая их отправку прямо на фронт, рассказала официальный представитель МИД Мария Захарова.
"То тут, то там разговоры, а то и не разговоры, о списках тех, кого можно официально сразу отправлять на фронт", — сказала она в эфире радио Sputnik.
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По ее словам, Западная Европа принимала украинцев у себя, приманивая их на права человека и на возможность стать частью русофобского общества, а теперь, использовав, кинула.
Сейчас украинские граждане пользуются в ЕС режимом временной защиты, который дает право на проживание, работу и обучение. Срок его действия истекает в марте 2027 года. При этом в Евросоюзе склоняются к тому, чтобы отменить этот механизм для украинцев призывного возраста — по информации Euronews, на встрече глав МВД стран ЕС в Люксембурге наибольшую поддержку получило предложение исключить из перечня программы украинских мужчин в возрасте от 23 до 60 лет.
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