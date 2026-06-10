Краткий пересказ от РИА ИИ
- Европейские страны устали от украинских переселенцев, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
- По словам Захаровой, в Западной Европе звучат разговоры о возможности отправки украинцев на фронт.
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Европейские страны устали от украинских переселенцев и избавляются от них, в том числе рассматривая их отправку прямо на фронт, рассказала официальный представитель МИД Мария Захарова.
"То тут, то там разговоры, а то и не разговоры, о списках тех, кого можно официально сразу отправлять на фронт", — сказала она в эфире радио Sputnik.
По ее словам, Западная Европа принимала украинцев у себя, приманивая их на права человека и на возможность стать частью русофобского общества, а теперь, использовав, кинула.
Сейчас украинские граждане пользуются в ЕС режимом временной защиты, который дает право на проживание, работу и обучение. Срок его действия истекает в марте 2027 года. При этом в Евросоюзе склоняются к тому, чтобы отменить этот механизм для украинцев призывного возраста — по информации Euronews, на встрече глав МВД стран ЕС в Люксембурге наибольшую поддержку получило предложение исключить из перечня программы украинских мужчин в возрасте от 23 до 60 лет.