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Захарова: Зеленский показывает сущность режима, сравнивая людей с картами - РИА Новости, 10.06.2026
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09:03 10.06.2026
Захарова: Зеленский показывает сущность режима, сравнивая людей с картами

Захарова: Зеленский показывает сущность, сравнивая людей с игральными картами

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Захарова заявила, что сравнение Владимиром Зеленским людей с игральными картами демонстрирует кровожадную и беспринципную сущность режима.
  • Зеленский ранее заявил, что живые люди, смелые и умные граждане, являются главными «картами» Украины.
  • Действия киевского режима Мария Захарова назвала шулерством и международным мошенничеством.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Сравнивая людей с игральными картами, Владимир Зеленский демонстрирует кровожадную и беспринципную сущность своего режима, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Зеленский ранее заявил, что живые люди, смелые и умные граждане, являются главными "картами" Украины.
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"Когда я поняла, что... люди (для Зеленского - ред.) есть игральные карты, те козыри, которыми он, так сказать, и оперирует, тут, я считаю, это может... свидетельствовать относительно того, что это за режим и какими методиками он действует", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik.
Дипломат призналась, что, увидев это заявление Зеленского впервые, она даже не сразу поняла, о чем речь.
"Я не думала, что он имел в виду игральные карты, я никогда бы это не представила... в такой ситуации, столько людей погибло, каждый день, так сказать, его руками творятся теракты, все это", - указала она.
Действия киевского режима, сопровождающиеся бесконечным потоком ложных нарративов, Захарова назвала шулерством и международным мошенничеством.
"И вот эта кровожадность, эта абсолютная беспринципность еще выражена в такой фразе, что люди — это козыри у него на руках, которыми он играл. Так это не только козыри, это крапленые колоды, причем кровью крапленые", - отметила Захарова.
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