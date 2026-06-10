Краткий пересказ от РИА ИИ Мария Захарова заявила, что сравнение Владимиром Зеленским людей с игральными картами демонстрирует кровожадную и беспринципную сущность режима.

Зеленский ранее заявил, что живые люди, смелые и умные граждане, являются главными «картами» Украины.

Действия киевского режима Мария Захарова назвала шулерством и международным мошенничеством.

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Сравнивая людей с игральными картами, Владимир Зеленский демонстрирует кровожадную и беспринципную сущность своего режима, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Зеленский ранее заявил, что живые люди, смелые и умные граждане, являются главными "картами" Украины.

"Когда я поняла, что... люди (для Зеленского - ред.) есть игральные карты, те козыри, которыми он, так сказать, и оперирует, тут, я считаю, это может... свидетельствовать относительно того, что это за режим и какими методиками он действует", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik

Дипломат призналась, что, увидев это заявление Зеленского впервые, она даже не сразу поняла, о чем речь.

"Я не думала, что он имел в виду игральные карты, я никогда бы это не представила... в такой ситуации, столько людей погибло, каждый день, так сказать, его руками творятся теракты, все это", - указала она.

Действия киевского режима, сопровождающиеся бесконечным потоком ложных нарративов, Захарова назвала шулерством и международным мошенничеством.