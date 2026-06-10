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Выборы в Армении прошли при беспрецедентном давлении, заявила Захарова - РИА Новости, 10.06.2026
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08:09 10.06.2026 (обновлено: 12:05 10.06.2026)
Выборы в Армении прошли при беспрецедентном давлении, заявила Захарова

Захарова: выборы в Армении прошли при беспрецедентном давлении на оппозицию

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Парламентские выборы в Армении прошли при беспрецедентном давлении на оппозицию и небывалом вмешательстве Запада, заявила Захарова.
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Выборы в Армении прошли при небывалом давлении на оппозицию и вмешательстве западных стран, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
"Беспрецедентное давление на оппозицию. С одной стороны, это то, что очевидно реализовывали в виде концепции власти <...>. И вмешательство со стороны Запада такое же, на мой взгляд, беспрецедентное для этого региона в контексте электоральных процессов", — сказала она в эфире радио Sputnik.
Голосование на избирательном участке в Ереване на парламентских выборах - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
"Сильная Армения" потребовала аннулировать итоги голосования на участке
Вчера, 11:40
Парламентские выборы прошли в стране в воскресенье. "Гражданский договор" премьера Никола Пашиняна набрал 49,82 процента голосов. Этого недостаточно для единоличного формирования правительства, но партия получит необходимое число мест за счет мандатов для нацменьшинств и перераспределения голосов сил, не прошедших в парламент.
Второе место с 23,28 процента занял блок "Сильная Армения" предпринимателя Самвела Карапетяна, третье — альянс "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна, он набрал 9,93 процента.
Бизнесмен Гагик Царукян на предвыборном митинге своей партии Процветающая Армения в преддверии парламентских выборов - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
В Армении завели дело против оппозиционного политика Царукяна
9 июня, 15:03
Представитель "Сильной Армении" Арам Вардеванян отмечал, что на выборах зафиксировали множество нарушений. По его словам, были случаи, когда в квартире зарегистрированы несколько человек, а в списке было 35. Карапетян же сообщал о массовых арестах сторонников оппозиции.
Член партии "Армения" Ишхан Сагателян подчеркивал, что власти использовали выборную карусель, запугивали избирателей и пытались повлиять на их волеизъявление. Наблюдатели ОБСЕ обратили внимание на публичные угрозы Пашиняна в адрес кандидатов от оппозиции.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
Пиррова победа Никола Пашиняна
8 июня, 10:06
 
АрменияВ миреПарламентские выборы в Армении в 2026 годуМария ЗахароваНикол ПашинянРоссияСамвел КарапетянОБСЕ
 
 
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