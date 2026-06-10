Захарова резко осудила идею объединения Молдавии с Румынией

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала глумлением над здравым смыслом возможное объединение Молдавии с Румынией, отметив, что раньше это пытались как-то скрыть, а не сделать настолько открыто и прямолинейно.

"Проходит мимо человека (людоед - ред.) и говорит, слушай, а я в театр иду, хочешь с мной? Очень хочу. Тогда я тебя должен съесть, но ты обязательно попадешь в театр, правда у меня в животе", - сказала она.