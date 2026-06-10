Захарова резко осудила идею объединения Молдавии с Румынией

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мария Захарова назвала глумлением над здравым смыслом возможное объединение Молдавии с Румынией.
- Президент Молдавии Майя Санду заявила, что в случае проведения референдума проголосовала бы за присоединение к Румынии.
- Захарова сравнила действия, направленные на объединение Молдавии с Румынией, с действиями людоеда.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала глумлением над здравым смыслом возможное объединение Молдавии с Румынией, отметив, что раньше это пытались как-то скрыть, а не сделать настолько открыто и прямолинейно.
Ранее президент Молдавии Майя Санду в интервью британскому подкасту The Rest Is Politics заявила, что в случае проведения референдума проголосовала бы за присоединение к Румынии, объяснив такую позицию сложной международной обстановкой и трудностями, с которыми, по ее словам, республика сталкивается как суверенное государство. В мае в интервью французскому изданию Le Monde она назвала объединение с Румынией возможным сценарием ускоренной евроинтеграции.
"Честно говоря, такого глумления над здравым смыслом не видела никогда. Не видела такого зомбирования открытого. Все-таки всегда использовали какие-то приемчики, какие-то технологии. Помните, разрабатывали какие-то 25-е кадры, придумывали какие-то несуществующие исторические документы, что-нибудь, чтобы людей убедить. Но вот так открыто так. Что хотите в Европейский Союз, становитесь частью другого государства, ну так открыто, пожалуй, и не припомню, чтобы делали", - сказала она в ходе брифинга, комментируя возможное объединение Молдавии с Румынией.
Захарова сравнила такие действия с людоедом.
"Проходит мимо человека (людоед - ред.) и говорит, слушай, а я в театр иду, хочешь с мной? Очень хочу. Тогда я тебя должен съесть, но ты обязательно попадешь в театр, правда у меня в животе", - сказала она.