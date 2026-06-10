Захарова предложила сотрудникам ЮНЕСКО посетить музей "Оборона Севастополя"

МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила лично купить билеты сотрудникам ЮНЕСКО для посещения пострадавшего от действий ВСУ музея-панорамы "Обороны Севастополя", куда у них якобы нет доступа.

"Обеспокоены? Мы за ЭТО деньги в ЮНЕСКО десятилетиями переводим?", - добавила она.

ВСУ нанесли удар по музею в Севастополе в ночь на среду, разгорелся пожар. Погибших и пострадавших в результате атаки нет. Степень повреждения панорамы оценят после тушения пожара. Все исторические фрагменты полотна Франца Рубо не повреждены, так как в музее была представлена восстановленная версия, написанная в 1954 году группой советских художников.