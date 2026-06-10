Захарова предложила сотрудникам ЮНЕСКО посетить музей "Оборона Севастополя"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мария Захарова предложила купить билеты сотрудникам ЮНЕСКО для посещения музея-панорамы «Оборона Севастополя».
- Она также упомянула о планах показать им места атак ВСУ на российских журналистов и посетить Старобельск.
МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила лично купить билеты сотрудникам ЮНЕСКО для посещения пострадавшего от действий ВСУ музея-панорамы "Обороны Севастополя", куда у них якобы нет доступа.
Ранее в пресс-службе ЮНЕСКО сообщили РИА Новости, что в организации выражают обеспокоенность в связи с ударом ВСУ по музею в Севастополе, но не имеют доступа к этому району и не могут проверить подробности.
"Доступа нет, говорите? Есть доступ. Могу лично билеты купить "сотрудникам секретариата". Заодно и по местам многочисленных атак ВСУ на российских журналистов провезем. И обязательно посетим Старобельск", - написала она в своем Telegram-канале.
"Обеспокоены? Мы за ЭТО деньги в ЮНЕСКО десятилетиями переводим?", - добавила она.
ВСУ нанесли удар по музею в Севастополе в ночь на среду, разгорелся пожар. Погибших и пострадавших в результате атаки нет. Степень повреждения панорамы оценят после тушения пожара. Все исторические фрагменты полотна Франца Рубо не повреждены, так как в музее была представлена восстановленная версия, написанная в 1954 году группой советских художников.