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Захарова предложила сотрудникам ЮНЕСКО посетить музей "Оборона Севастополя" - РИА Новости, 10.06.2026
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Захарова предложила сотрудникам ЮНЕСКО посетить музей "Оборона Севастополя"

Захарова предложила купить билеты сотрудникам ЮНЕСКО на "Оборону Севастополя"

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Захарова предложила купить билеты сотрудникам ЮНЕСКО для посещения музея-панорамы «Оборона Севастополя».
  • Она также упомянула о планах показать им места атак ВСУ на российских журналистов и посетить Старобельск.
МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила лично купить билеты сотрудникам ЮНЕСКО для посещения пострадавшего от действий ВСУ музея-панорамы "Обороны Севастополя", куда у них якобы нет доступа.
Ранее в пресс-службе ЮНЕСКО сообщили РИА Новости, что в организации выражают обеспокоенность в связи с ударом ВСУ по музею в Севастополе, но не имеют доступа к этому району и не могут проверить подробности.
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"Доступа нет, говорите? Есть доступ. Могу лично билеты купить "сотрудникам секретариата". Заодно и по местам многочисленных атак ВСУ на российских журналистов провезем. И обязательно посетим Старобельск", - написала она в своем Telegram-канале.
При этом Захарова раскритиковала реакцию ЮНЕСКО на атаку ВСУ по музею, подчеркнув, что за выраженную в связи с ударом "обеспокоенность" организации Россия годами платит взносы.
"Обеспокоены? Мы за ЭТО деньги в ЮНЕСКО десятилетиями переводим?", - добавила она.
ВСУ нанесли удар по музею в Севастополе в ночь на среду, разгорелся пожар. Погибших и пострадавших в результате атаки нет. Степень повреждения панорамы оценят после тушения пожара. Все исторические фрагменты полотна Франца Рубо не повреждены, так как в музее была представлена восстановленная версия, написанная в 1954 году группой советских художников.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияМария ЗахароваВооруженные силы УкраиныЮНЕСКО
 
 
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