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Захарова иронично высказалась о желании Армении сблизиться с ЕС - РИА Новости, 10.06.2026
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12:32 10.06.2026 (обновлено: 13:30 10.06.2026)
Захарова иронично высказалась о желании Армении сблизиться с ЕС

Захарова спросила, в состав какой страны войдет Армения для интеграции в ЕС

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкОфициальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Захарова задалась вопросом о том, в состав какой страны нужно будет войти Армении для реализации перспективы «европейской интеграции».
  • Захарова привела в пример Молдавию, которой предлагается присоединиться к Румынии.
  • Партия премьера Никола Пашиняна, выступающая за присоединение Армении к Евросоюзу, не смогла набрать 50% голосов, необходимых для формирования правительства, но получит нужное число мест за счет мандатов для нацменьшинств и перераспределения голосов не прошедших в парламент сил.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя результаты выборов в Армении, задалась вопросом о том, в состав какой страны нужно будет войти Армении для реализации перспективы "европейской интеграции" и привела в качестве примера Молдавию, которой предлагается присоединиться к Румынии.
"Интересно, а к кому нужно будет Армении присоединиться в случае опять постановки вопроса о европейских перспективах и интеграции, есовским различным структурам. В Молдавии предлагают войти в состав Румынии, а вот Армении что предложат, в чей состав она будет войти?", - поинтересовалась Захарова в ходе брифинга.
Партия премьера Никола Пашиняна, выступающая за присоединение Армении к Евросоюзу, не смогла набрать 50% голосов, необходимых для формирования правительства. Однако она получит нужное для этого число мест за счет мандатов для нацменьшинств и перераспределения голосов не прошедших в парламент сил.
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