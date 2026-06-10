Захарова иронично высказалась о желании Армении сблизиться с ЕС

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя результаты выборов в Армении, задалась вопросом о том, в состав какой страны нужно будет войти Армении для реализации перспективы "европейской интеграции" и привела в качестве примера Молдавию, которой предлагается присоединиться к Румынии.