Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мария Захарова задалась вопросом о том, в состав какой страны нужно будет войти Армении для реализации перспективы «европейской интеграции».
- Захарова привела в пример Молдавию, которой предлагается присоединиться к Румынии.
- Партия премьера Никола Пашиняна, выступающая за присоединение Армении к Евросоюзу, не смогла набрать 50% голосов, необходимых для формирования правительства, но получит нужное число мест за счет мандатов для нацменьшинств и перераспределения голосов не прошедших в парламент сил.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя результаты выборов в Армении, задалась вопросом о том, в состав какой страны нужно будет войти Армении для реализации перспективы "европейской интеграции" и привела в качестве примера Молдавию, которой предлагается присоединиться к Румынии.
"Интересно, а к кому нужно будет Армении присоединиться в случае опять постановки вопроса о европейских перспективах и интеграции, есовским различным структурам. В Молдавии предлагают войти в состав Румынии, а вот Армении что предложат, в чей состав она будет войти?", - поинтересовалась Захарова в ходе брифинга.
Партия премьера Никола Пашиняна, выступающая за присоединение Армении к Евросоюзу, не смогла набрать 50% голосов, необходимых для формирования правительства. Однако она получит нужное для этого число мест за счет мандатов для нацменьшинств и перераспределения голосов не прошедших в парламент сил.