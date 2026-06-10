Захарову поразила ситуация с отстранением прокурора МУС

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Отстраненный прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан принимал решения по "ордерам на арест" на имя глав государств, хотя сам суд не мог долгое время понять, достоин ли он вообще занимать эту должность, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В понедельник Бюро ассамблеи стран-участниц Римского статута МУС приняло решение отстранить от должности прокурора, обвиняемого в домогательствах. Еще в мае 2025 года пресс-служба МУС сообщила, что Карим Хан будет находиться в административном отпуске до окончания процесса расследования против него из-за предполагаемых сексуальных домогательств в отношении подчиненных.