Захарову поразила ситуация с отстранением прокурора МУС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан принимал решения по «ордерам на арест» глав государств, несмотря на сомнения суда в его пригодности для занимаемой должности.
- Бюро ассамблеи стран-участниц Римского статута МУС приняло решение отстранить Карима Хана от должности прокурора из-за обвинений в домогательствах.
- Карим Хан находился в административном отпуске до окончания расследования предполагаемых сексуальных домогательств в отношении подчиненных.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Отстраненный прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан принимал решения по "ордерам на арест" на имя глав государств, хотя сам суд не мог долгое время понять, достоин ли он вообще занимать эту должность, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В понедельник Бюро ассамблеи стран-участниц Римского статута МУС приняло решение отстранить от должности прокурора, обвиняемого в домогательствах. Еще в мае 2025 года пресс-служба МУС сообщила, что Карим Хан будет находиться в административном отпуске до окончания процесса расследования против него из-за предполагаемых сексуальных домогательств в отношении подчиненных.
"Он выдает "ордера на арест" глав государств, которые не входят в эту структуру, и он же самоотстранился, а теперь вы его временно отстраняете. И все это длится месяцами и годами, потому что вы не понимаете, этот человек достойный или недостойный. Мы где вообще? Мы на какой сейчас остановке?" - сказала Захарова в эфире радио Sputnik, комментируя ситуацию.
В марте 2023 года досудебная палата МУС, юрисдикцию которого РФ не признает, выдала "ордер на арест" президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Как заявлял ранее представитель президента РФ Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента РФ неприемлема, Москва не признает юрисдикцию этого суда, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.