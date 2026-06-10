Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия призывает МАГАТЭ готовить объективные доклады по Запорожской АЭС.
- Михаил Ульянов заявил, что такие доклады позволят установить источники угроз станции.
ВЕНА, 10 июн - РИА Новости. РФ призывает Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) готовить объективные доклады по Запорожской АЭС (ЗАЭС), позволяющие установить источники угроз станции, заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
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"Ожидаем, что руководство МАГАТЭ будет проводить бескомпромиссную и беспристрастную линию применительно к ЗАЭС, в том числе путем предоставления на рассмотрение совета объективных, тщательно выверенных докладов, позволяющих адекватно оценить ситуацию в сфере ядерной безопасности и установить источники возникающих угроз", - заявил Ульянов на сессии совета управляющих МАГАТЭ.
Ульянов осудил доклад МАГАТЭ о ситуации на ЗАЭС
13 ноября 2025, 15:36