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Россия призвала МАГАТЭ готовить объективные доклады по ЗАЭС - РИА Новости, 10.06.2026
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19:47 10.06.2026
Россия призвала МАГАТЭ готовить объективные доклады по ЗАЭС

Ульянов заявил, что Россия призвала МАГАТЭ готовить объективные доклады по ЗАЭС

CC BY-SA 4.0 / DENAMAX / Запорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
CC BY-SA 4.0 / DENAMAX /
Запорожская АЭС . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия призывает МАГАТЭ готовить объективные доклады по Запорожской АЭС.
  • Михаил Ульянов заявил, что такие доклады позволят установить источники угроз станции.
ВЕНА, 10 июн - РИА Новости. РФ призывает Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) готовить объективные доклады по Запорожской АЭС (ЗАЭС), позволяющие установить источники угроз станции, заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
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"Ожидаем, что руководство МАГАТЭ будет проводить бескомпромиссную и беспристрастную линию применительно к ЗАЭС, в том числе путем предоставления на рассмотрение совета объективных, тщательно выверенных докладов, позволяющих адекватно оценить ситуацию в сфере ядерной безопасности и установить источники возникающих угроз", - заявил Ульянов на сессии совета управляющих МАГАТЭ.
Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВенаМихаил Ульянов (дипломат)МАГАТЭ
 
 
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