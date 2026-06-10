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Тундровики Ямала начнут получать обновленные ветеринарные аптечки - РИА Новости, 10.06.2026
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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
17:11 10.06.2026
Тундровики Ямала начнут получать обновленные ветеринарные аптечки

Артюхов вручил семье оленеводов обновленную ветеринарную аптечку

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСтадо оленей в тундре в Ямало-Ненецком автономном округе
Стадо оленей в тундре в Ямало-Ненецком автономном округе - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Стадо оленей в тундре в Ямало-Ненецком автономном округе. Архивное фото
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САЛЕХАРД, 10 июн – РИА Новости. Обновленные ветеринарные аптечки начнут раздавать тундровикам Ямала, первый набор семье оленеводов лично вручил губернатор региона Дмитрий Артюхов, сообщает пресс-служба правительства региона.
По данным пресс-службы, в этом году состав аптечек был пересмотрен по многочисленным просьбам оленеводов. В результате список препаратов расширился, а вес набора увеличился с семи до девяти килограммов. Первую ветаптечку во время поездки в Харампуровскую тундру Дмитрий Артюхов лично передал семье оленеводов.
"В одной из наших первых поездок, в диалоге с тундровиками, было принято решение запустить ветеринарные аптечки для самих оленеводов. Не всегда наши ветеринары могут добраться… А сами оленеводы зачастую успешно могут все сделать, нужно лишь обеспечить их необходимыми лекарствами. Так мы и сделали несколько лет назад. И каждый год совершенствуем наполнение аптечки по предложениям тундровиков. Теперь в ближайшее время начнем выдавать уже новый комплект", - приводятся в сообщении слова Артюхова.
При формировании нового состава учитывались пожелания более 500 семей, озвученные ветеринарам в течение прошлогоднего прививочного сезона. В обновленный перечень добавлены ранозаживляющие средства, в том числе мазь Вишневского, увеличен объем большинства лекарств, а также удвоено количество репелентов. Кроме того, аптечка была дополнена сухим антисептическим средством широкого спектра действия.
Решение о выдаче тундровикам ветнаборов было принято губернатором в 2023 году после рабочей поездки в Приуральскую тундру. Мера включена в дорожную карту поддержки коренных малочисленных народов Севера, а первые наборы начали поступать оленеводам в 2024 году, уточнили в правительстве региона.
 
Ямало-Ненецкий автономный округДмитрий АртюховЯмал
 
 
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