Тундровики Ямала начнут получать обновленные ветеринарные аптечки

САЛЕХАРД, 10 июн – РИА Новости. Обновленные ветеринарные аптечки начнут раздавать тундровикам Ямала, первый набор семье оленеводов лично вручил губернатор региона Дмитрий Артюхов, сообщает пресс-служба правительства региона.

По данным пресс-службы, в этом году состав аптечек был пересмотрен по многочисленным просьбам оленеводов. В результате список препаратов расширился, а вес набора увеличился с семи до девяти килограммов. Первую ветаптечку во время поездки в Харампуровскую тундру Дмитрий Артюхов лично передал семье оленеводов.

"В одной из наших первых поездок, в диалоге с тундровиками, было принято решение запустить ветеринарные аптечки для самих оленеводов. Не всегда наши ветеринары могут добраться… А сами оленеводы зачастую успешно могут все сделать, нужно лишь обеспечить их необходимыми лекарствами. Так мы и сделали несколько лет назад. И каждый год совершенствуем наполнение аптечки по предложениям тундровиков. Теперь в ближайшее время начнем выдавать уже новый комплект", - приводятся в сообщении слова Артюхова.

При формировании нового состава учитывались пожелания более 500 семей, озвученные ветеринарам в течение прошлогоднего прививочного сезона. В обновленный перечень добавлены ранозаживляющие средства, в том числе мазь Вишневского, увеличен объем большинства лекарств, а также удвоено количество репелентов. Кроме того, аптечка была дополнена сухим антисептическим средством широкого спектра действия.