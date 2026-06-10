В Запорожье прогремели взрывы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В городе Запорожье прогремели взрывы.
- О взрывах сообщил украинский телеканал ICTV в Telegram-канале «Факты ICTV».
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Взрывы прогремели в среду утром в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, сообщает украинский телеканал ICTV.
"В Запорожье слышны взрывы", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Факты ICTV".
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Он стал частью Российской Федерации по итогам референдума в сентябре 2022 года. Россия контролирует 80% территории Запорожской области, сообщал в июне президент РФ Владимир Путин. Областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска.
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22 июня 2022, 17:18