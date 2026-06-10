Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Сумах прогремел четвертый за сутки взрыв на фоне воздушной тревоги.
- По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит в части Сумской области.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Четвертый за сутки взрыв прогремел в среду в Сумах на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
Ранее днем телеканал сообщал о взрыве в Сумах.
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"В Сумах слышен взрыв", - говорится в сообщении.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит в части Сумской области.
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах
24 апреля, 21:33