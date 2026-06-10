Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Херсоне прогремели взрывы.
- Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное».
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Взрывы прогремели в среду в подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщил украинский телеканал "Общественное".
"В Херсоне слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область вошла в состав РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов 30 августа 2025 года заявил, что российские войска освободили 76% Херсонской области. Часть региона на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
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