В Николаеве прогремел взрыв

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Николаеве прогремел новый взрыв на фоне воздушной тревоги.
- По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит в части Николаевской области.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Новый взрыв прогремел в среду в Николаеве на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
Ранее телеканал сообщал о взрыве в Николаеве.
"В городе (Николаеве - ред.) снова прозвучал звук взрыва", - говорится в сообщении.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит в части Николаевской области.
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