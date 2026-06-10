Рейтинг@Mail.ru
"Союзмультфильм" представит выставку "Фабрика чудес" - РИА Новости, 10.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
22:31 10.06.2026
"Союзмультфильм" представит выставку "Фабрика чудес"

РИА Новости: выставка "Союзмультфильма" "Фабрика чудес" откроется 15 июня

© Фото : "Союзмультфильм""Союзмультфильм"
Союзмультфильм - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© Фото : "Союзмультфильм"
"Союзмультфильм". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Интерактивная выставка "Фабрика чудес" от "Союзмультфильма" откроется на ВДНХ в Москве 15 июня.
  • Затем выставка отправится в Нижний Новгород, Казань, Саратов, Екатеринбург, Тюмень и Челябинск.
  • Экспонаты выставки можно трогать и исследовать, вход будет свободным, но необходима предварительная регистрация на сайте, которая откроется 11 июня.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Интерактивная выставка "Союзмультфильма" "Фабрика чудес" откроется в Москве 15 июня, а после отправится по городам России, рассказала в интервью РИА Новости председатель совета директоров киностудии Юлиана Слащева.
"Союзмультфильм" отмечает юбилей 10 июня, киностудии исполняется 90 лет. Киностудия будет праздновать юбилей в течение всего года и подготовила ряд специальных проектов.
«
"Процессу создания мультфильмов будет посвящен еще один проект - интерактивная выставка "Фабрика чудес", которая откроется 15 июня на ВДНХ в Москве. После Москвы выставка отправится в Нижний Новгород, Казань, Саратов, Екатеринбург, Тюмень и Челябинск", - сказала Слащева.
По ее словам, экспонаты выставки можно трогать и исследовать, также посетители могут слушать аудиогид. Вход свободный, необходима предварительная регистрация на сайте, которая откроется 11 июня.
Киностудия "Союзмультфильм" - советская и российская киностудия мультипликационных фильмов. В 1970-1980-х годах "Союзмультфильм" стал крупнейшей анимационной студией Европы. За время существования киностудии были выпущены мультфильмы в разных жанрах и художественных техниках: кукольной, пластилиновой и рисованной. Многие фильмы обогатили золотой фонд мировой анимации, были отмечены престижными международными и российскими премиями и наградами, стали неотъемлемой частью отечественной культуры.
В мультимедийном парке развлечений СоюзМультПарк - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
СМИ: киностудию "Союзмульфильм" приватизировали
30 сентября 2025, 03:22
 
КультураМоскваРоссияНижний НовгородЮлиана СлащеваСоюзмультфильм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала