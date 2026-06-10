"Союзмультфильм" представит выставку "Фабрика чудес"

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Интерактивная выставка "Союзмультфильма" "Фабрика чудес" откроется в Москве 15 июня, а после отправится по городам России, рассказала в интервью РИА Новости председатель совета директоров киностудии Юлиана Слащева.

По ее словам, экспонаты выставки можно трогать и исследовать, также посетители могут слушать аудиогид. Вход свободный, необходима предварительная регистрация на сайте, которая откроется 11 июня.