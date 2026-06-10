"Союзмультфильм" представит выставку "Фабрика чудес"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Интерактивная выставка "Фабрика чудес" от "Союзмультфильма" откроется на ВДНХ в Москве 15 июня.
- Затем выставка отправится в Нижний Новгород, Казань, Саратов, Екатеринбург, Тюмень и Челябинск.
- Экспонаты выставки можно трогать и исследовать, вход будет свободным, но необходима предварительная регистрация на сайте, которая откроется 11 июня.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Интерактивная выставка "Союзмультфильма" "Фабрика чудес" откроется в Москве 15 июня, а после отправится по городам России, рассказала в интервью РИА Новости председатель совета директоров киностудии Юлиана Слащева.
"Союзмультфильм" отмечает юбилей 10 июня, киностудии исполняется 90 лет. Киностудия будет праздновать юбилей в течение всего года и подготовила ряд специальных проектов.
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"Процессу создания мультфильмов будет посвящен еще один проект - интерактивная выставка "Фабрика чудес", которая откроется 15 июня на ВДНХ в Москве. После Москвы выставка отправится в Нижний Новгород, Казань, Саратов, Екатеринбург, Тюмень и Челябинск", - сказала Слащева.
По ее словам, экспонаты выставки можно трогать и исследовать, также посетители могут слушать аудиогид. Вход свободный, необходима предварительная регистрация на сайте, которая откроется 11 июня.
Киностудия "Союзмультфильм" - советская и российская киностудия мультипликационных фильмов. В 1970-1980-х годах "Союзмультфильм" стал крупнейшей анимационной студией Европы. За время существования киностудии были выпущены мультфильмы в разных жанрах и художественных техниках: кукольной, пластилиновой и рисованной. Многие фильмы обогатили золотой фонд мировой анимации, были отмечены престижными международными и российскими премиями и наградами, стали неотъемлемой частью отечественной культуры.
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30 сентября 2025, 03:22